Ineos quiere volver a la gloria: bucarían fichar un compañero de ensueño para Egan Bernal

El Ineos Grenadiers no se encuentra pasando por un buen momento. Los británicos no saben lo que es ganar una grande vuelta desde 2021, cuando Egan Bernal logró el último gran título para el equipo con el Giro de Italia y antes también lo había hecho el colombiano con el Tour de Francia del 2019. Sin embargo, en las últimas dos temporadas se han quedado con el mal sabor de boca por no poder ganar ninguna y han visto cómo el Jumbo Visma les quitó la hegemonía que venían teniendo.

El 2023 ha sido para el olvido, ya que el mejor resultado llegó con Gerait Thomas y su segundo puesto en el Giro de Italia, mientras que en el Tour de Francia el español Carlos Rodríguez logró la quinta posición. Por su parte, en la Vuelta España solo lograron un triunfo de etapa con Filippo Ganna y el mejor puesto obtenido lo consiguió Geraint Thomas en una decepcionante casilla 31.

Ineos buscaría un fichaje estelar

Los británicos están renovando su plantel. Se ha confirmado la salida de Daniel Felipe Martínez rumbo al Bora Hansgrohe, los ingleses Tao Geoghegan Hart y Ben Tulett y el italiano Pavel Sivakov. Asimismo, estarían buscando nombres de peso y un nuevo líder de filas que les permita regresar a la gloria.

Primoz Roglic parece ser el hombre que tiene posibilidades de salir del Jumbo-Visma, ante una posible unión del equipo neerlandés con el Soudal Quick-Step, situación que lo perjudicaría, ya que quedarían hombres como Jonas Vingegaard, Wout Van Aert y ahora se suma un fuerte contendor como Sepp Kuss, reciente ganador de la Vuelta España.

El esloveno de 33 años podría entrar en consideración del Ineos. Al respecto de los rumores, el propio Roglic comentó durante la ronda ibérica que “estas son cosas buenas para mí. Significa que alguien me quiere y eso significa que estoy bien”.

No obstante, Jumbo Visma no vería con buenos ojos dejar ir al ganador de la Vuelta España en tres oportunidades (2019, 2020 y 2021) y del Giro de Italia (2023). El director deportivo, Merjin Zeeman, dijo en diálogo con Global Cycling Network que “no ha habido ninguna discusión. Así que creo que es una completa historia de mierda. Por supuesto que no lo dejaríamos ir. Estamos construyendo un equipo para él largo plazo y esa es la estrategia. Queremos asegurarnos de que estos muchachos tengan contratos a largo plazo”.

“Además vi el informe y creo que lo que dijo su entrenador es que Primoz también está muy contento con el equipo. Así que creo que ambos lados estamos comprometidos el uno con el otro”, agregó el director deportivo.

Otros de los que han sonado para llegar al Ineos son Remco Evenepoel, aunque el director deportivo del equipo manifestó que deberá cumplir su contrato con el Quick Step. Asimismo, el noruego Tobias Foss, actual campeón mundial de contrarreloj, hace parte de los opcionados, ya que no seguiría en el Jumbo Visma para 2024.