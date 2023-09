Confirman presencia de bacteria en el Hospital San Rafael de Tunja

Tunja

Pacientes del Hospital San Rafael de Tunja alertaron sobre la presencia de una bacteria al interior de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, lo que fue confirmado en entrevista para Caracol Radio por cuenta del gerente de la entidad, Germán Pertúz.

“No es una bacteria propia de nuestro hospital, se trata de una Klebsiella productora de carbapenemasas, es una enterobacteria del tracto digestivo y que está llegando de otros hospitales al Hospital San Rafael de Tunja, lamentablemente el Hospital San Rafael de Tunja es el único que hace tamizajes sobre esta bacteria y por eso es que los casos se están identificando”, indicó Pertúz.

Además, afirmó que a la fecha hay tres pacientes en aislamiento y que la situación se presenta debido a la llegada de varios usuarios de servicios médicos provenientes de hospitales y clínicas de Bogotá y Cali.

“Brotes de esta bacteria están en este momento en Bogotá y en Cali, nosotros tenemos un paciente aislado, infectado con la bacteria y hay dos que también están en aislamiento, pero están colonizados, la diferencia entre infectado y colonizado es que infectado es el que presenta síntomas de enfermedad producida por la bacteria y colonizado es aquel que, aunque tiene la bacteria, no presenta ningún tipo de sintomatología”, explicó.

El directivo aseguró que desde el Hospital se han tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los pacientes, para evitar que la bacteria avance y explicó las acciones.

“Adelantamos una limpieza terminal avanzada en nuestras salas de cirugía, que es un tema crítico y el Comité de Infecciones determinó que todos los pacientes que cumplan con ese criterio, se les hace hisopado rectal de tamizaje; además, se adquirió un nuevo equipo que nos permite conocer los primeros resultados a las seis horas de la toma de muestra”.

Confirmó que la situación se ha venido presentando desde hace aproximadamente 50 días y que desde el primer caso se han registrado por lo menos 20 más, aunque aseguró que por ahora hay un parte de tranquilidad.

“La aclaración que hay que dar es que no estamos en ningún tipo de emergencia, no se trata de un brote que no sea normal dentro del Hospital (…) lo que queremos es proteger a los boyacenses por eso, muchos pacientes que están ingresando al Hospital se les hace el tamizaje de forma que podamos determinar el aislamiento seguro de esos pacientes y que el brote no se siga expandiendo, pero no se trata de nada que sea – achacable – directamente a los procedimientos o procesos del Hospital, para tranquilidad de todos los oyentes”, reiteró.

Para finalizar, el funcionario aseguró que desde la entidad hizo un llamado a las demás instituciones de la red prestadora, especialmente de Bogotá y Cali, para tomar medidas.

“Hicimos una nota que se les pasó a todos los hospitales y clínicas de la red, informándoles sobre la pertinencia de que ellos, a sus pacientes, empezarán a hacerles tamizajes, no somos el ente respectivo para obligarlos, pero sí les hicimos una recomendación”.