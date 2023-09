Aprobado en primer debate proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Colombia

Colombia

Luego de cuatro ocasiones en las que se llevó a cabo esta discusión, la Comisión Primera del Senado aprobó durante esta mañana, con 11 y votos a favor y 4 votos en contra, el proyecto de ley que busca regular el acceso a la eutanasia en el país.

De acuerdo con Humberto de la Calle, senador del Partido Alianza Verde y autor de la iniciativa, la prioridad de este proyecto es garantizar la libertad y la dignidad de la vida.

“La persona tiene derecho en medio de su libre albedrío, de su voluntad plena y su consentimiento cuando se encuentre una situación insoportable, de un dolor insufrible, de una situación que menoscaba o impide su proyecto de vida tiene, el derecho de adelantar su muerte siguiendo claro los cuidadosisimos procedimientos que hemos aprobado el día de hoy”.

El principal cambio en el proyecto fue el del articulo 39 que con el que proponían que los menores de edad, desde los 6 años, podían acceder a la muerte medicamente asistida. Ahora, la edad mínima para acceder a este procedimiento será los 14 años.

Según explicó el senador, antes de los 14 años los niños solo podrán acceder a cuidados paliativos o la suspendión; luego de esta edad, se podrá proceder con el acceso a la eutanasia, pero con la presencia de los padres y el defensor de familia.

“Me parece que es un contrasentido la propuesta de no hablar de los niños porque sería como privarlos de ese derecho. Recordemos que es un derecho fundamental, sólo porque es un niño lo cual sería una especie de discriminación, una especie de sufismo, pero como realmente la formación del consentimiento de un niño es un tema complejo, habíamos propuesto que no hubiese muerte digna antes de los 6 años y hemos movido esa edad a los 14 años”.

La iniciativa ahora deberá surtir su segundo debate en la pelnaria del Senado para continuar con su trámite en el elgislativo.