“La movilización la convocan las organizaciones sociales, no el Gobierno”: MinInterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió en 6AM HOY por HOY a los audios, conocidos recientemente, en los que se realiza una presunta invitación, por parte de la cartera, para que personas de varias zonas del país participen en la movilización del próximo 27 de septiembre a favor del Gobierno nacional.

De acuerdo a la información conocida, a través de estos audios se estaría invitando a los ciudadanos al evento en la capital del país, a cambio de beneficios de transporte y manutención, en el marco de un supuesto programa de internet veredal, administrado por el Ministerio.

¿Son reales los audios en los que el Ministerio invita a marchar el 27 de septiembre?

Respecto a la información de estos audios, el ministro aseguró: “también me han llegado esos audios. Eso me molesta mucho. Esa no es la manera de proceder del Ministerio del Interior, esperaría que no sea la manera de proceder de todo el Gobierno”.

“Nosotros en el Ministerio no tenemos programas de internet veredal, nadie está facultado para hacer ese tipo de convocatorias con elementos que distraen la verdad. Pero, además, me molesta que ese tipo de acciones desdibujen una movilización que es legítima, que están convocando organizaciones sociales y grupos étnicos de todo el país”.

El ministro Velasco fue enfático en declarar que “desautorizo completamente el uso del nombre del Ministerio del Interior”, en este tipo de campañas, que el líder de la cartera categorizó como fraudulentas.

¿Están haciendo algún tipo de convocatoria el Ministerio para el 27 de septiembre?

“Esta movilización nace de una convocatoria de organizaciones sociales y gremiales de todo el país. Al Gobierno le gusta la movilización y va a participar, tanto así que el presidente se dirigirá a quienes participen en esta”, explicó Velasco.

“La marcha, la organizan y la convocan en sus inicios más de 50 organizaciones sociales y sindicatos como la CUT, la CGT, sindicatos como la USO, los de los maestros, no se puede decir que eso es el Gobierno, de igual manera con las organizaciones étnicas”.

¿Por qué el Gobierno dispone de recursos para esta movilización?

“El Gobierno puede participar, frente a la movilización indígena hay un auto de la Corte Constitucional que ordena apoyar el Congreso de los Pueblos Indígenas, evidentemente a la gente se le va a ayudar, y eso termina coincidiendo con la movilización, ese congreso estaba programado desde mucho antes”.

¿Permitirá el Gobierno que un candidato, en este caso Gustavo Bolívar, se aproveche de la movilización?

“Cualquier persona puede caminar en una movilización social, una cosa es caminar y otra intervenir; yo pensaría que no es prudente que un candidato intervenga, pero no puedo decirle a un ciudadano, así sea candidato, que no puede caminar en la marcha”.

¿Debería el Gobierno difundir desde todos sus estamentos cuánto se invierte en movilizaciones?

“Me parece que es una buena solicitud”, sentenció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.