Cuestionan al alcalde de Bucaramanga por excesivas compras con dinero de la caja menor

Bucaramanga

El candidato a la alcaldía de Bucaramanga y veedor ciudadano, Manuel Parada, denunció que el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, estaría haciendo uso indebido del dinero de caja menor de la alcaldía para cubrir gastos como almuerzos, desayunos, e incluso domicilios en la celebración del día de la madre.

Dice Parada que para el uso de la caja menor “dice la norma que solo se dará tratamiento de caja menor a las compras que tengan el carácter de situaciones urgentes y que por su naturaleza son requeridas para el normal funcionamiento de la administración municipal”.

El candidato empezó a cuestionar los gastos que se han realizado con el dinero de la caja menor entre 2022 y 2023 y de acuerdo a los recibos que le entregaron, ascendería los $40 millones.

“Qué de urgente tiene una ensalada de $33 mil al medio día, claramente es el almuerzo del alcalde, será que él no tiene los recursos para pagar su propio almuerzo”, señaló el candidato en su denuncia.

También, dice Parada que entre las facturas que le entregaron hay de desayunos de un sábado a las 5:30 de la mañana y que el día de la madre hubo un domicilio por valor de $115.000 y cuestiona la urgencia de estas compras para la administración municipal.

Agregó el candidato que aunque solicitó la información completa, solo fue a través de una acción de tutela que le han entregado algunas facturas aunque insiste en que aún falta que le muestren todas las facturas.

“Ellos me están diciendo que se gastaron $43 millones en esos dos años pero todavía no tengo los soportes y hay algunos que no cuadran, me entregan unas legalizaciones por $18 millones pero me están reportando que son $22 millones”, agregó Parada.

Finalizó señalando que en la mañana de hoy se radicará la denuncia formal ante la Contraloría Municipal con copia a la Procuraduría para que se inicien las respectivas investigaciones.

Por su parte, la jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, se pronunció sobre esta denuncia y señaló que “el manejo de caja menor por parte de la alcaldía de Bucaramanga ha sido austero y absolutamente responsable, basta hacer una comparación con el gobierno anterior en donde se gastaron $191 millones mientras que este gobierno solo se ha gastado en los cuatro años $93 millones”.