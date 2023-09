Confirman suspensión de la movilización de cafeteros programada para el 25 de septiembre

Pereira

El principal motivo es que actualmente se está recogiendo la cosecha y buscan recuperar un poco lo que aseguraron desde la Unión de Cafeteros de Colombia han perdido durante el año, sin embargo, advirtieron que una vez pase la temporada, van a reprogramar la fecha para la movilización nacional, ya que hasta el momento no han tenido respuestas efectivas del Gobierno Nacional ni de la Federación Nacional de Cafeteros y la situación económica de los caficultores, principalmente los pequeños, es cada vez más difícil.

De acuerdo con las cifras que dieron a conocer, producir una arroba de café vale en promedio $150.000, pero el precio de compra actual está por debajo de los $90.000 en departamentos del Eje Cafetero, ya que la situación, señalaron, es más compleja en el Tolima donde esa misma arroba de café tiene un precio de alrededor de $60.000.

“Se aplaza el paro cafetero, pero se mantiene la decisión de hacerlo, a raíz de que hay cosecha en este momento en esta parte del país los cafeteros nos han pedido que esperemos recoger la cosecha, que esperemos que pasen las elecciones y que esperemos también ese debate de control político que se va a hacer en octubre en la Cámara de Representantes, y ya nos reuniremos al final de octubre y ponemos la hora cero para salir a las carreteras de Colombia porque las peticiones que le hicimos al Gobierno Nacional y a la Federación de Cafeteros, ninguna ha sido resuelta hasta el momento”, así lo indicó Duberney Galvis, representante de Pereira.

Reiteraron que en este momento es urgente que se tomen decisiones de fondo, ya que la renovación de cultivos aprobada por la Federación alcanzará para un promedio de 6.000 hectáreas lo que no es representativo frente a las 900.000 hectáreas cultivadas en Colombia. Así como tampoco ven como efectivo el anunció de la directiva nacional de reducir en un 20% en los gastos de la sede de Bogotá.

“Son paños de agua tibia la medida de renovación de árboles de café que ha sacado el gobierno a través del ICR (Incentivo a la Capitalización Rural), cuando uno hace la cuenta eso es una bicoca. En lo que ha hecho el gerente en estos días, creo que es una respuesta a nuestras peticiones un poco para engañar a la gente pero tampoco resuelve el problema de fondo, nosotros hemos pedido que haya restructuración en la federación, que esos 15 directivos salgan de ahí y lleguen nuevas personas, que se acabe la reelección dentro del gremio; no es posible que Colombia haya dado una lucha democrática tan grande para que no haya reelección de presidente y los directivos de la federación se sigan reeligiendo. El gerente no se tocó su salario, está tocando algunos cargos, pero él sigue ganándose alrededor de $100 millones mientras que un cafetero en Colombia no alcanza a ganarse un salario mínimo mensual”, expresó el representante cafetero.

Siguen en pie las solicitudes y la iniciativa de realizar una nueva movilización si no se llega a acuerdos que permitan recuperar la posición, en términos de economía, que requieren los caficultores para seguir viviendo de la tierra y el principal producto de exportación del país. El café.