Vecinos de Torices piden arreglo de calles en zona aledaña al antiguo colegio Eucarístico

Cartagena

La zona aledaña al antiguo colegio Eucarístico de Torices se ha convertido en un camino de herradura para los conductores de este sector de la ciudad de Cartagena. Los huecos en la vía por la falta de intervención desde hace muchos años han provocado accidentes de tránsito, caídas de peatones y daños en vehículos.

Caracol Radio visitó la zona y evidenció que el sector más crítico es en toda la esquina de la carrera 16 con calle 44, donde el desnivel de la vía también ya ha facilitado el represamiento de las aguas lluvias. La situación se agrava con la llegada de la temporada invernal, teniendo en cuenta que los escombros provenientes de las Faldas de la Popa, dificultan la movilidad y debilitan el pavimento de la vía.

“Es una vía principal donde se represa el agua y se presentan accidentes, no podemos circular con facilidad. El mal estado de la vía también es aprovechado por los delincuentes para atracar porque la gente debe bajar la velocidad de manera obligatoria. Esa calle es pura piedra, no se puede transitar ni siquiera en bicicleta y lo peor de todo es que vamos para 15 años que no se le invierte ni un solo peso”, denunció Marcos Tous, líder del barrio Torices.

Los vecinos de Torices también hicieron un llamado a la Secretaría de Infraestructura por el mal estado de otras vías del barrio como la carrera 14, calle 39 o de Las Carretas y la calle 51. “En el sector de El Papayal también tenemos una vía sin pavimentar, nos preocupa que cada día están haciendo más edificios y no tenemos las calles adecuadas para que transiten los vehículos con facilidad.

La Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Infraestructura informó que una importante vía de Torices será intervenida en la cuarta fase del proyecto de rehabilitación de la malla vial, tal es el caso de la calle 43 (calle Bogotá), entre carreras 14 y 17.