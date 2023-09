¿Amaño de partidos en Colombia? Dimayor inicia procesos de investigación

Balón oficial de la Liga Colombiana (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Algunos clubes están siendo investigados en Colombia ante alertas por posible arreglo de partidos, en un capitulo más de una práctica que salpica a otras ligas de Sudamérica, aseguró este lunes Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, el ente rector del fútbol colombiano.

“Hemos tenido alertas sobre partidos del torneo de la B (...) y donde se han tomado acciones de iniciar procesos de investigación”, dijo el jefe de la Dimayor en una entrevista con la revista Semana.

Por su parte, comentó que si bien no cuentas con las herramientas, hay “un convenio con la Fiscalía para que nos ayude del punto de vista de la investigación y poder tomar decisiones que eviten este tipo de conductas dentro de nuestro fútbol. Se contamina y no es lo ideal. Sí ha habido alertas pero no con las últimas goleadas”.

Sobre las críticas a BetPlay, principal patrocinador de los torneos, por supuestamente tener relaciones con estos hecho, dijo. “La responsabilidad de las casas es clara, el trabajo es permanente con la Dimayor, los patrocinadores y otras casas de apuestas. Nosotros como institución capacitamos desde el punto de vista integridad, jurídico, con el convenio de la Fiscalía sobre las alertas para ejecutar los proyectos”.

El fútbol “se contamina y no es lo ideal”, añadió el responsable de la primera y segunda divisiones del balompié nacional, ambas patrocinadas por una casa de apuestas.

Algunos duelos han motivado sospechas de corrupción. En 2021, el Unión Magdalena consiguió el ascenso tras ganar un partido en el que los defensores de Llaneros se quedaron quietos en algunas jugadas e incluso se quitaban para darle paso a los delanteros.

En mayo de este año el entrenador de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero, reclamó sin presentar pruebas que en la segunda división había amaño de partidos, una denuncia que fue desestimada por la Dimayor.

En Bolivia, el torneo está en pausa por presuntos sobornos y apuestas ilegales. La federación local solicitó el 5 de septiembre a la Conmebol anular el torneo de 2023 ante acusaciones “de contenido alarmante” sobre amaños.

En mayo la justicia deportiva en Brasil condenó a un exjugador del club Vila Nova de Goiás a alejarse del fútbol y suspendió a otro por dos años al descubrir que habían manipulado algunos encuentros.

En el mismo mes, Athletico Paranaense despidió a su lateral Pedrinho y al volante ecuatoriano Bryan García por prácticas similares, en un escándalo que sacude al país del jogo bonito.