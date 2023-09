Hoy cierran inscripciones para la Feria de Vivienda de Bogotá: Se ofertan 1.861 casas

Bogotá

Hoy marca el cierre de las inscripciones para aquellos interesados en participar en la Feria de Vivienda de Bogotá, que ofrece un total de 1,861 viviendas disponibles para los ciudadanos en busca de adquirir una propiedad.

Los interesados en ser parte de esta feria tienen la oportunidad de solicitar viviendas con un rango de precio que va desde los 121 hasta los 210 millones de pesos, con subsidios que varían entre diez y treinta salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Feria de Vivienda es un evento organizado por la Secretaría de Hábitat y se llevará a cabo del 5 al 8 de octubre en el Palacio de los Deportes. Las inscripciones, que cierran hoy, pueden realizarse a través de la página web www.habitatbogota.gov.co o en los puntos de atención CADE de la Secretaría.

Para participar, se establecen ciertos requisitos, como no poseer vivienda en Colombia, no haber recibido subsidios de vivienda previamente y que los ingresos del hogar no superen los cuatro salarios mínimos. Este evento busca brindar oportunidades de vivienda a aquellos ciudadanos que cumplan con los criterios establecidos.