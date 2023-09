Alcaldía de Cartagena confirmó finalización del contrato con Go Catastral

Cartagena

La Alcaldía confirmó la no prórroga del contrato interadministrativo suscrito con Go Catastral, entidad de la ciudad de Bogotá encargada de ejecutar las operaciones técnicas y administrativas de los procesos de actualización, conservación y difusión de la información catastral del Distrito de Cartagena desde el 15 de diciembre de 2021.

A través de una carta firmada por Diana Villalba, secretaria de Hacienda, se anunció la finalización del Contrato Interadministrativo No. 059 de 2021. En esa misiva dirigida a los directivos de Go Catastral, el Distrito de Cartagena solicitó a la entidad bogotana realizar el respectivo proceso de empalme y recepción de los insumos e información catastral con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El alcalde William Dau, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y desmintió que la decisión se adoptó por las denuncias hechas por el candidato a la Alcaldía, William García Tirado.

“Quería hablar de algo que parece un chiste que comenzó a rodar hoy que yo alcalde de Cartagena no renové el contrato con Go Catastral, la entidad de Bogotá que es quien gestionó el catastro multipropósito, por algo que dijo la persona a quien le gané hace cuatro años a la Alcaldía de Cartagena un señor llamado agua gratis. Ombe qué chiste, yo que le voy a parar bola a un político, la razón real por la cual no se renovó es que no está permitido por ley que en un año electoral no se puede hacer contrato por vigencias futuras. El Gobierno Nacional recientemente sacó una disposición que permitía unas excepciones, consultamos con Asocapitales y nos dijeron no se puede y como no se puede no lo vamos a hacer”, sostuvo el mandatario.

Esta decisión coincide con las denuncias del candidato a la Alcaldía de Cartagena, William García, quien manifestó presuntas irregularidades en la gestión del impuesto predial en la ciudad. El aspirante presentó pruebas y aseguró que la ciudad ha dejado de recibir dineros de manera sistemática, perjudicando a los intereses de la comunidad.