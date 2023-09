Por prevaricato, la Fiscalía presentará acusación contra dos candidatos en Floridablanca

Bucaramanga

Tras varias pruebas recaudadas, este lunes 18 de septiembre la Fiscalía General de la Nación pediría medida de aseguramiento en contra de 18 concejales, que en su momento habrían cometido irregularidades en la elección del personero en 2016, por el delito de prevaricato; entre esas personas están los hoy candidatos a la alcaldía de Floridablanca, Juan Carlos Ayala y José Fernando Sánchez.

Dice el fiscal en el documento presentado que “se observa que estos servidores públicos (concejales de Floridablanca) hicieron prevalecer su capricho fuera de la voluntad de la Ley, obedeciendo pura y consciente frente a una calificación arbitraria conociendo de antemano los parámetros y la legislación nueva respecto a la convocatoria y selección del personero municipal, prestablecida”.

El candidato José Fernando Sánchez se pronunció al respecto y señaló que “quiero darle la tranquilidad a los florideños que no hay ningún tipo de riesgo, en días pasado vino mi abogado y quiero señalar en que el más interesado en que ese proceso se resuelva pronto soy yo; no se da por un acto de corrupción, no se da por un acto de apropiación de recursos públicos, se da por una posición jurídica al momento de emitir una calificación”.