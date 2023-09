Marco Pérez sueña con la Selección Colombia: “Me sentiría muy feliz”

Águilas Doradas se afianza como líder absoluto de la actual temporada de la Liga colombiana con 22 puntos, luego de su más reciente triunfo ante Unión Magdalena. Marco Pérez, máximo goleador con 20 tantos en lo que va del año, habló con Deportes Caracol sobre el alto nivel que ha mostrado el equipo y el doblete que les dio la victoria número seis.

Ante la posibilidad de ser convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, el delantero de 32 años afirmó que su sueño es vestir la Tricolor. “Yo me sentiría muy feliz si en algún momento se me da esa oportunidad, uno trabaja para eso y cuando no le toca a uno, pues hacerle fuerza a la Selección que la verdad es que hay un buen recambio”, comentó.

Asimismo, mencionó que le parecieron mejores las actuaciones de los dos pasados amistosos que las de los primeros dos partidos oficiales. Sin embargo, reconoció que a pesar de las deficiencias, cumplieron con su propósito y acumularon puntos importantes.

Experiencia en Águilas Doradas

Goles ante Unión Magdalena: En el primer gol tu miras que Caballero, el que está delante de mí hace un movimiento donde me saca al primer central y yo quedo con el segundo, pero yo trato de ganarle la posición al central, junto cuando llega el balón yo lo empalmo de primera, porque si el no hace el movimiento del central, él la saca de cabeza.

Wilson Morelo: Nos ha ido muy bien, Wilson es un goleador aparte es una excelente persona. En estos últimos partidos no ha tenido los minutos que él desea, pero ya le va a tocar y se ha comportado como todo un goleador y esperamos que el profe nos pueda poner un poquito más juntos porque él tiene mucha movilidad aparte tiene mucho gol.

¿Qué le pasó a Sinesterra? A mí, primero que todo, Sinisterra me parece un excelente jugador, por algo está en Europa, pero nosotros los delanteros a veces pasamos por esas jugadas, cuando yo tenía la edad de él no esa si no muchísimas más fallé. Le doy gracias a Dios que con el pasar de los años aprendí muchísimo y hoy por hoy te puedo decir que sí soy un delantero completo, ahora sí, antes no lo era. Porque no tuve esa escuela de formación, eso que hoy está formando a los jóvenes, pero yo diría que él quiso darle de primeras, pero no la pudo empalmar, la segunda yo personalmente no se la toco ahí a Juanfer sino que le voy con la izquierda, ya desde un ángulo y él no quiso aprovechar, no quiso dársela de frente a Juanfer pero en la segunda debió dársela con la izquierda porque se ve clarito. Pero bueno eso le sirve mucho a él para aprender, es un excelente jugador, por algo está en Europa.

Lucas González vs. César Farías

Temporada pasada: Con el profe Lucas nosotros jugábamos muy bien al fútbol, era muy difícil que sacáramos el arco en cero siempre, por la forma en que seguíamos atacando. Con el profe Farías tenemos las dos fases muy claras, las venimos manejando muy claras, Envigado es el único equipo que nos ha hecho dos goles, de resto ninguno nos ha podido marcar dos goles en todo lo que va del torneo, hemos mejorado muchísimo en defensa, ya no nos encuentran mal parados, sino siempre con el respaldo para tratar de aprovechar lo que nos deja el rival, el equipo propone, pero siempre bien parado. Con el profe Luca a veces los centrales quedaban muy mal parados, Le tocaba mano a mano con los delanteros, no tenían ese respaldo y perdían a veces, pero jugábamos bien.

Progreso: Ahora jugamos con la misma base, el profe Farías implemento esas dos fases, como jugaban los holandeses y como defienden los italianos. Creo que nosotros estamos mejorando muchísimo en eso de cara a lo que vana ser los cuadrangulares, a veces dicen que el equipo cuando llega a finales se desinfla pro yo soy de los que no pienso así, en el fútbol hay que insistir. Si miras a un equipo grande como el Manchester City, decían que llegaba a las semifinales o las finales y no quedaba campeón de la Champions, hoy por hoy ya hay que sacar de ese cajón al equipo.

Actualidad: El equipo se defiende muy bien, eso es lo que el profe ha implementado más que todo, porque para nadie es un secreto y los resultados lo decía, antes nosotros a veces quedábamos como con Alianza que nos hicieron cinco goles, quedábamos 3-2, había partidos que nos marcaban muchos goles, entonces hemos mejorado eso muchísimo.

Presentación en Zaragoza

¿Cómo vivió ese momento? La verdad cuando estuve en España yo era muy joven, yo prácticamente ya había terminado toda la presentación y como dice uno como morocho es muy visajoso. Lo único que tiramos es risa y la verdad últimamente no es que me ponga triste o algo así, al principio uno diría, eso le pasa a uno por visajoso porque ya había terminado pero el resto es tirar risa. Por ejemplo, a mí, Pineda todos los días me lo recuerda.

Selección Colombia

¿Espera ser convocado? Uno como jugador así sea delantero, volante, arquero, el sueño de uno siempre es vestir la camiseta de su país, yo me sentiría muy feliz si en algún momento se me da esa oportunidad, uno trabaja para eso y cuando no le toca a uno, pues hacerle fuerza a la Selección que la verdad es que hay un buen recambio, también hay jugadores que vienen en un proceso con Pékerman y ahora con Néstor, así que para mí que la Selección está muy buena, la he visto muy bien. Me gustó cómo terminaron los dos amistosos, no los oficiales, pero les dieron la tarea y ganaron de local y empataron de visitantes, creo que vamos a estar en el mundial.