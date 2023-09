Petro no va a cumplir la regla fiscal, aseguró exministro de Hacienda

Villa de Leyva

En medio del Festival de las Ideas que desarrolló Caracol Radio y Prisa Media en Villa de Leyva, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, aseguró que el presidente Gustavo Petro no va a cumplir la regla fiscal, además, reiteró que se aproxima una época difícil para el país en materia económica.

El exministro, participó en el panel “Tecnocracia vs. ideología en medio de la polarización política”, moderado por el director de los servicios informativos de Caracol Radio, Alfonso Ospina y así explicó su teoría sobre lo que se avecina para el país.

“¿Qué dice la regla? que Colombia tiene una deuda pública de 60% del PIB, la debe bajar al 55% del PIB para no tener una deuda excesiva ¿Qué ha dicho el presidente Petro? - eso lo herede yo, no me gusta, no estoy completamente convencido, pero lo voy a cumplir – un poco a regañadientes, porque sabe que si dice que no la va a cumplir se le viene todo el mundo encima, se le vienen los mercados, las calificadoras, etc”, dijo.

Y explicó: “¿Qué creo yo que va a pasar? honestamente que al final del día no la va a cumplir, y les voy a decir por qué; la economía se está desacelerando brutalmente, es como una corriente interna, cuando eso salga y ya se vuelva una fuerza muy dominante, el país no va a esta hablando que si la paz total o los escándalos que salen todas las semanas, el país va a decir – estamos en una crisis, tenemos que salir de esta crisis – y esta crisis no se va a resolver bajando las tasa de interés porque es muy profunda, es una crisis de confianza, porque el mensaje del gobierno ha sido muy sencillo – el Estado lo puede todo, el Estado es capaz de manejar la salud, las pensiones, los servicios públicos, no más modelos como las 4G, nosotros somos capaces de manejar las vías, además, no se necesitan autopistas, se necesitan vías terciarias – esa es la visión, esa es la ideología del Gobierno, el empresario, el inversionista dice, oiga, esas no son las condiciones propicias para invertir y el consumidor, el hogar, se da cuenta de eso y dice, esto se va a poner difícil, entonces ustedes ven las encuestas cayendo, van a bajar las tasas de interés, el banco de la República las bajará más adelante pero eso no va a reactivar, entonces viene una época fuerte, negativa en materia económica”.

El exfuncionario afirmó que el presidente Petro tendrá que buscar herramientas para “sobrevivir políticamente” hasta el 2026.

“¿Qué va a hacer el presidente cuál es la herramienta que tiene y con qué va a tratar de sobrevivir políticamente hasta el 2026? con el gasto, pero no con el gasto que necesitamos hacer, como instituciones educativas, hospitales, no, porque eso es difícil, eso requiere método para hacer la ejecución, la herramienta van a ser las transferencias monetarias, eso es lo que se viene en Colombia, más transferencias, más plata”, indicó.

Dijo que, para hacerlo, Petro va a tener que sacrificar las metas fiscales.

“Simplemente para hacerlo, va a tener que sacrificar las metas fiscales, entonces yo no soy optimista, yo creo que por el camino que vamos estamos equivocados pero para rectificar se necesitaría un presidente que diga – voy a abandonar el Twitter y me voy a pasar al lado del acuerdo – porque en el acuerdo entonces tiene que negociar una serie de puntos en los cuales van a estar en el numero uno que el sector privado no es el culpable de todos los males de Colombia, el sector privado ha contribuido a muchas de las soluciones de los problemas de Colombia, el sector privado debe ser parte de la solución de esta crisis económica en la que vamos a estar (…) entonces será el Presidente Petro es capaz de dar ese giro, de cambiar su forma de ver la Política y pasarse a un modelo más pragmático pues cada quien tendrá su teoría y lo juzgará, yo soy un poco escéptico de eso, pero por eso desde ya tenemos que empezar a labrar un poco lo que serán esos cimientos de un acuerdo nacional qué por cierto deje atrás esa controversia (...) no más sobre el acuerdo de paz, ya eso tenemos que dejarlo atrás, ahora tenemos que ponernos de acuerdo es en el futuro de Colombia es sobre el futuro, es demasiado lo que está en juego, aseguró.