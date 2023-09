Juan Sebastian Molano irá por la victoria en Madrid

Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La última gran vuelta del año entra en su recta final y Juan Sebastián Molano se mantiene enfocado en la jornada del sábado, donde tendrá la posibilidad de conseguir su segunda victoria en la etapa 20. El recorrido entre el Hipódirmo de la Zarzuela y el Paisaje de la Luz en Madrid, será el escenario perfecto para que el colombiano del UAE Team Emirates aproveche los 101.5 kilómetros en busca del triunfo.

En la etapa 12 fue el primero en cruzar la línea de meta. Ahora, espera replicar la hazaña del 11 de septiembre de 2022 cuando conquistó la llegada a la capital de España. De lograrlo, conseguiría el triunfo número 39 para Colombia en La Vuelta a España.

“Nos queda Madrid, tengo buenas piernas, confianza en mí. La llegada a Madrid me viene muy bien como hoy que era un poquito para arriba. Vamos a probar en la última en Madrid, si es para mí bien, sino terminamos una muy buena vuelta”, comentó el ciclista de 28 años, de cara a la penúltima jornada.

El colombiano está listo para conquistar Madrid

Molano no pudo batallar por los primeros lugares en la más reciente válida en la que el italiano Alberto Dainese fue el vencedor y sobreviviente de un final accidentado. “Sprint peligroso, iba manejando bien y concentrado, pero cayeron justo a mi lado y logré pasar. Después lo intenté, pero ya estaba muy atrás. Salvé un día en el que de caerme no sabría si pudiera terminar la Vuelta”, afirmó.

De esta manera, aseguró estar listo para ir por la doble victoria en esta edición de La Vuelta. “Es un circuito en el que no es ningún paseo. Cuando se entra al circuito es un criterium y tienes que ir muy bien ubicado y en la última curva que es casi una ‘U’ y si no pasas entre los 10 primeros no tienes opciones de ganar”, concluyó anuente de que deberá posicionarse antes de la última curva si espera materializar este sueño.