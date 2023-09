“Colombia no necesita una Reforma Agraria”: Paloma Valencia

En la mañana del 16 de septiembre se desarrolló el segundo día del Festival de las Ideas 2023 en Villa de Leyva, Boyacá, un espacio que permitió a los asistentes conversar de manera fluida acerca del Acuerdo Nacional, las reformas sociales y la polarización política. Asimismo, contó con la participación de importantes líderes y empresarios, quienes compartieron sus puntos de vista respecto a los temas tratados.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue panelista en el primer módulo de la jornada: ‘¿Cómo sería un Acuerdo Nacional para las reformas sociales?’, en compañía de los senadores y representantes a la Cámara: Katherine Miranda, de la Alianza Verde; David Luna, de Cambio Radical; María José Pizarro, del Pacto Histórico; e Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo.

El conversatorio arrancó con la intervención de Valencia, que comentó sobre lo que se requiere en el país para implementar correctamente el Acuerdo Nacional: “Se necesita estar dispuesto a oír y estar dispuesto a cambiar”. Adicional, criticó la postura del ‘Gobierno del Cambio’ por creer que “todos los que han gobernado antes, lo han hecho mal”.

De igual manera, cuestionó la reforma agraria y las palabras de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, cuando comentó en ese mismo festival que, el departamento del Cauca perdió su oportunidad de ser rico por beneficiar a unos pocos.

“Si a mí me preguntaran ‘¿usted necesita que el Gobierno haga una reforma agraria?’ Mi respuesta es no”, indicó. Y agregó: “yo tengo una versión distinta sobre la historia del Cauca. Antes de la reforma agraria, era el primer productor de leche en Colombia (...) ‘incoraron’ 150 hectáreas productivas y se ‘incoró' además con un proceso de violencia contra los propietarios”.

Recordemos que, la palabra ‘incorar’ proviene desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien en la ‘Reforma Social Agraria’ en 1961 creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria - INCORA.

¿Cómo deberían invertirse los 20 billones de la reforma agraria?

La senadora del Centro Democrático explicó que el futuro de los colombianos no se puede quedar “amarrado” a la productividad que ofrece la reforma agraria, por lo que, “deberíamos gastarnos esos 20 billones en mejoras a la educación, conectividad y vías terciarias”.

Asimismo, señaló que la Universidad de Harvard desarrolló una investigación sobre la reforma agraria del expresidente Alberto Lleras Camargo y “lo que mostró fue que los campesinos sí salieron de la pobreza, pero no fue porque se quedaron siendo campesinos, sino porque vendieron la tierra y educaron a sus hijos”.

¿En qué va la reforma agraria del actual Gobierno?

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, habló recientemente en los micrófonos de Caracol Radio sobre la propuesta ‘pacífica’ que tiene el Gobierno Nacional respecto a la reforma agraria: “actualmente una parte del campesinado en Colombia no tiene tierra para trabajar o no la suficiente. Nuestra reforma agraria es una propuesta que se basa en comprar la tierra porque hay que producirla; no puede ser tenida de manera caprichosa, debe cumplir una función social”.

Según se conoce, la Agencia Nacional de Tierras -ANT tituló 10 mil hectáreas y entregó el pasado mes de agosto, 169 resoluciones a familias campesinas de La Macarena, Meta.