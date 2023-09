Turistas están a la deriva por cese de operaciones del Grupo San Germán Express

Agencias de turismo y turistas denuncian que el Grupo San German Express SAS suspendió indefinidamente sus operaciones sin previo aviso a partir de hoy. Los usuarios se habrían enterado por un mensaje en la página web de la aerolínea. Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto, ni se ha comunicado con los afectados para ofrecer alguna alternativa para emprender sus vuelos o retornar a sus hogares.

Las víctimas se han visto afectadas por la cancelación de sus vuelos hacia Nuquí, Bahía Solano y Capurgana. Además, es importante recalcar que esta situación sucede en temporada de avistamiento de ballenas.

Agencias de turismo y turistas denuncian que el @GrupoSanGerman suspendió indefinidamente sus operaciones sin previo aviso dejando a los viajeros a la deriva. Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto, ni se ha comunicado con los afectados. Vía: @ztatianarh pic.twitter.com/JsfC9Q5tvF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 15, 2023

“Hacia Bahía Solano y Nuquí hago un cálculo de unas 200 personas afectadas, solo mi empresa tenía cuatro pasajeros agendados. Pero el daño será peor en un futuro, mi empresa tiene 50 pasajeros comprados hasta noviembre. El lunes deberían regresar 200 pasajeros y nadie nos responde”, aseguró Cárlos Castillo, empresario de turismo en Nuquí y asesor de la Corporación Chocó Turístico.

Caracol Radio habló con una de las víctimas quien aseguró “compramos hace varios meses tiquetes para viajar de Medellín a Nuquí en $700.000 pesos para el 23 de septiembre. El 6 de septiembre recibimos un correo informando un cambio de horario en el vuelo. Hoy nos enteramos del anuncio del cese de operaciones por su publicación en redes sociales y no sabemos más. No hemos recibido información por parte de la aerolínea, tienen apagados los teléfonos, no hay forma de contactarse con ellos”.