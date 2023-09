Concejo responsabilizó a Dau por tropiezos del POT en Cartagena

Cartagena

Ante la situación presentada mediante la resolución No 1419 del 12 de septiembre de 2023, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-, por la cual se decretó el desistimiento de una solicitud, se archiva el expediente y se dictan otras disposiciones, el presidente de la Comisión del Plan en el Concejo de Cartagena, César Pión expresó lo siguiente:

“Para esta Presidencia, el responsable de que el POT no haya podido iniciar la etapa de concertación ambiental, es del señor Alcalde Mayor William Jorge Dau Chamat, teniéndose en cuenta, que esta administración recibió los 17 productos de Inypsa que la administración del 2018-2019 y el concejo Distrital, había pedido no recibirlos porque no servían, y a cambio esta administración se ha gastado más de 17 mil millones, tratando de enmendar los errores y no pudieron”.

También indicó que desde el 2019, que se dejó la liquidación de este proceso de Inypsa, la administración Salvemos Juntos a Cartagena, no pudo contratar una consultoría de alto nivel y experiencia que evalué toda esta situación, y a cambio priorizó -manifiesta- la contratación de OPS por más de 7 mil millones, y tuvieron que contratar los estudios de riesgos básicos, porque los de Inipsa no servían.

“Importante resaltar que esta administración lleva tres (3) secretarios de planeación, y los dos primeros, obedecieron el lineamiento de corregir lo mal hecho por Inypsa, y esto fue lo que encontró el actual secretario de planeación, con los resultados que hoy conocemos ante Cardique”, señala el documento.

También dijo que ante estos hechos, se considera desde esa presidencia, expresar el respaldo a la Autoridad Ambiental Regional del Canal del Dique, entendiéndose que, para la ciudad y sector gremial en su conjunto, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la hoja de ruta para la planeación de la ciudad.