Afluentes en Caldas que surten las hidroeléctricas han disminuido su caudal

Manizales

El Fenómeno del niño ya está afectando varios ríos y se espera que al final del año se vea reflejado en los precios de las tarifas de la energía, los cuales se le pasarían al usuario final debido a varios factores, entre ellos el fenómeno del niño, así lo explicó Jorge Andrés Carillo, Gerente general de EPM.

“Es una mala noticia para todos, eso no tiene matices, a pesar de que hay algunos agentes de mercado que les va mejor que a otros, hemos procurado que no haya un impacto tarifario hacia el usuario, pero aquí sí tenemos que hablar las cosas como son e Hidroituango con la entrada de las unidades tres y cuatro, son las que evitan cualquier riesgo de apagón en Colombia, entonces tienen que quedar claro las situaciones que hay ahorita son las consecuencias del niño sin apagón, y es que todo el mundo tiene energía, pero tiene energía en un momento de escasez, con fuentes costosas de generación y con un efecto en la factura en el bolsillo de los usuarios, estamos trabajando con el Gobierno Nacional de buscar mecanismos que nos permitan beneficiar al usuario sin sacrificar todos los principios del Sistema Nacional Eléctrico”.

Por su parte, Dagoberto Quiroga Collazos, Superintendente de servicios públicos destacó que el proceso de la regulación de las tarifas públicas, es compleja, debido a que la estructura tarifaria es compleja, sin embargo, si es posible bajar las tarifas, pese a que el fenómeno del niño afecta estos costos.

“La regulaciones especialmente las tarifas de energía, muy prontito realmente estamos estudiando, ya están definidos unos lineamientos, es una orientación hacia la crisis y hemos hecho reuniones para tomar unas decisiones de esos lineamientos. Espero que sea muy prontito, pues el fenómeno del niño obviamente que afecta a las tarifas (…) buscamos tomar unas medidas tarifarias, pues eso lo que venimos trabajando, pero desafortunadamente la regulación es muy lenta, o sea, un proceso para regular las tarifas es muy demorado, yo me imaginaba que era más más corto y más rápido queda llegar a un acuerdo, pero desafortunadamente no lo es”.

Hablamos con Santiago Villegas Yepes, Gerente General de Chec Grupo EPM explicó cuál es la situación actual de los afluentes en Caldas e incluso que las tarifas subirán desde diciembre.

“Como consecuencia del fenómeno del Niño es la afectación a los caudales de los ríos Campoalegre, San Francisco y Chinchiná, que son los que abastecen principalmente nuestro sistemas, esos se han visto disminuidos hasta en un 50%, respecto a lo que es normal en un es de septiembre, entonces ahí tenemos muy bajos caudales y en función de eso nuestra generación que es basada en el agua, sin contar que también se ha disminuido el gas (…) El gobierno nos apoya con el diseño de las medidas que nos permitan, mitigar el impacto de este fenómeno del Niño en las tarifas pero la aplicación porque se está quedando de pronto en esa estrategia, pero aplicación sabiendo que ya estamos en fenómeno del niño, no han empezado a aplicarse como tal no digamos, eso no es tan fácil”.

De igual forma destacan que el usuario final pagará un incremento que por ahora se vería reflejado en las tarifas de diciembre, enero, febrero y marzo, sin embargo están esperando que el gobierno nacional entre también con la implementación de medidas y salvavidas.

