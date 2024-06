“Quienes hayan sido cómplices tienen que ir a la cárcel”: Petro sobre salpicados de UNGRD

Colombia

En entrevista con el director del Servicio Informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina, el presidente Gustavo Petro habló sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a propósito de las recientes vinculaciones que Olmedo López y Sneyder Pinilla han hecho sobre algunos funcionarios del Gobierno, siendo el último de estos el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Aunque no habló de ninguna persona en particular, el mandatario fue claro en reafirmar que “todo corrupto se va, no tiene discusión. Como se fueron ellos”. Petro aseguró que él no es quien debe resolver o calificar la estrategia jurídica de ambos exfuncionarios, pero que sí considera que el objetivo de ellos es buscar “cómo salir libres después de robarse un dinero, y la única fórmula que les han dado sus abogados es el principio de oportunidad, que implica denunciar gente por arriba”.

Sin embargo, aseveró el mandatario desde Suecia que “el jefe de Olmedo se llama el presidente de la República, no tenía otros jefes arriba. Por tanto no podía recibir órdenes más que del presidente, quien jamás le dijo que se robara un peso”. Así las cosas, declaró el mandatario también que “quienes hayan sido cómplices de ese tipo de actividad tienen que ir a la cárcel”.

Sobre la estrategia de López y Pinilla, el presidente indicó que “tienen su estrategia pero tienen que decir la verdad. Tienen que devolver el dinero, hasta el último peso, eso es fundamental. El Estado, como víctima, lo pide. Obviamente los jueces determinarán quién es la víctima en este caso, pero en mi opinión es el Gobierno y el pueblo colombiano”.

En esa línea, dijo que cree “que Olmedo y Sneyder no pueden quedar libres por la plata. Deben devolver la plata y algo tienen que pagarle a la sociedad colombiana. Han pedido perdón, dijo Olmedo que me pedía perdón; bueno, el perdón es humano y es divino. Pero el perdón humano implica decir la verdad, devolver el dinero y dejar de actuar completamente en la actividad política y pública de Colombia”.

En los últimos días tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla han acudido a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, a responder a distintas citaciones en el marco de las investigaciones que se adelantan en su contra y en contra de otros actores políticos, como los presidentes del Senado y la Cámara.