Película colombiana “La Suprema” en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Cine.

El cine colombiano sigue entregando buenas noticias, el largometraje colombiano “La Suprema” de Felipe Holguín y la productora Tere Gaviria, hace parte de la edición número 48 del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se desarrolla hasta el 17 de septiembre, la cinta hace parte de la Selección Oficial Discovery, donde compite por el People´s Choice Award y por el Platform Prize Award, que entrega el jurado, cabe resaltar que el festival es uno de los más importantes del mundo.

La película, que fue rodada en la vereda de Matuya, en el municipio de María La Baja, y en la ciudad de Cartagena de Indias, fue inspirada en lo sucedido en San Basilio de Palenque en 1977, cuando Kid Pambelé fue a pelear por el título mundial contra Peppermint Frazer.

Felipe Holguín director de “La Suprema” sobre la reacción al recibir esta nominación dice a Caracol Radio, “pues no lo podíamos creer o sea, nosotros veníamos soñándolo con mucho tiempo, yo vengo trabajando pues toda mi vida por tener una película mía, una ópera prima en un festiva grande y bueno gracias a Dios se dio y fue mucha emoción, mezcla de sentimientos, de no creerlo, pero también de saber que lo merecemos por el trabajo que le hemos metido, es una película que hicimos con mucha pasión, con mucho amor, de la mano de la comunidad de la Suprema, del equipo de producción con Tere Gaviria que es la productora ejecutiva, que se puso al hombro todo el tema de la consecución de fondos, entonces ha sido una lucha por muchos años para sacar este proyecto adelante y finalmente tenemos una película muy linda que queremos mucho y que no merecía menos”.

“La Suprema” es película que representará a Colombia en el Festival Internacional de Cine de Toronto, es una gran mezcla entre el drama y el humor, la cinta muestra no solo una realidad que sucede en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Por su parte, muestra el coraje y la persistencia de toda una comunidad que lucha por tener mejores condiciones y hasta por aparecer en el mapa social, todo a partir de la historia de Laureana, una adolescente afrocolombiana que vive en La Suprema y que sueña con ser boxeadora, más información y clips de la cinta en las redes sociales como @lasupremapelicula.