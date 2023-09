Néstor Lorenzo: “Vinimos a ganar, no vamos a festejar un empate”

Néstor Lorenzo en medio del juego ante Chile (Photo by JAVIER TORRES/AFP via Getty Images) / JAVIER TORRES

Néstor Lorenzo salió bien librado de sus dos primeros partidos oficiales al frente de la Selección Colombia. El entrenador argentino dirigió, ante Chile, su décimo compromiso al frente de la Tricolor, manteniendo el invicto desde que está en el banquillo, con 7 triunfos y 3 empates. Una vez terminado el compromiso ante La Roja, el argentino valoró el empate, resaltando que sale contento por el trabajo hecho hasta el momento con el equipo, pero no con el resultado obtenido en Santiago.

“Estoy tranquilo porque veo futuro y por el trabajo, no por el juego de hoy o por el resultado. Vinimos a ganar, no vamos a festejar un empate, pero suma, más allá que el segundo tiempo estuve seguro de que terminábamos ganando, pero no se nos dio”, manifestó al respecto.

Análisis del partido: “Nos costó mucho el primer tiempo hacer pie, el campo no estaba para los dos, habíamos planificado otra cosa, salir bien desde atrás, no dividir tanto la pelota y perdíamos la pelota ellos se apoderaban de la pelota. El segundo tiempo fue distinto, generamos superioridad en el medio y tuvimos más posesión. Nos faltó la puntada final, más agresividad y remate para terminar la jugada”.

Una cara en el primer tiempo y otra en el segundo: “Me preocupa, pero hay distintos escenarios. No comparo este partido con el de Barranquilla. Se criticó el primer tiempo contra Venezuela y tuvimos la intención de ir. El resultado fue demasiado estrecho para la intención que hubo; ahí no me quedé preocupado. Este es distinto, este ellos iban a salir con todo, necesitaban ganar en su casa y a nosotros nos costó sacar la pelota de la zona caliente, del medio hacia afuera y hacia adelante, eso nos complicó un poco. Pienso que el estado del campo no nos ayudó, a nadie jugar bien, pero ayuda más al que corta y tira pelotazos, pero no estamos acostumbrarnos a eso. Cuando pudimos poner la pelota al pie y nos asociábamos, fuimos superiores en el segundo tiempo”.

El camino de las Eliminatorias: “Esto recién empieza, es el primer paso. Somos optimistas porque vemos que la Selección está trabajando bien, que tiene futuro que el grupo está fuerte, pero van a pasar distintos momentos en el proceso y ojalá sigamos sin perder, pero el fútbol puede traer cualquier sorpresa, dependemos de la actualidad de los jugadores de cómo viene de sus clubes. Difícilmente podamos tener a Mina para el próximo compromiso, porque sufrió un desgarro son cosas que cambian continuamente. Estamos esperando que algunos jugadores encuentren su mejor forma física, es todo tan dinámico que no se puede estar conforme”.

La falta de efectividad en algunos jugadores: “Con esta clase de jugadores, no se puede trabajar, se trabaja un día o dos, ellos ya vienen trabajos y tiene la categoría, de pronto es a veces fortuna, apuro. En la Eliminatoria hay muchos chicos que jugaron por primera vez Eliminatoria y se atribuye un poco de nervios en ese sentido y se tiene que acostumbrar”.

Opinión sobre Chile: “Chile desde afuera, lo digo con respeto, porque tiene un gran cuerpo técnico, está en un proceso de recambio que no es fácil, sobre todo cuando se tiene que nutrir de juveniles. Había generaciones de juveniles muy buenas y hoy no veo a Chile en esos primeros puestos en torneos Sub-17, Sub-20. Nosotros queremos que los Sub-15 entren con proyección de selección mayor y se ve mucha hegemonía en esos torneos. Nosotros también tenemos que mejorar en ese aspecto”.