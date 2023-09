¿Por qué Lionel Messi no fue tenido en cuenta para el juego entre Bolivia y Argentina?

Lionel Messi en el banquillo de Argentina para el duelo con Bolivia, pero no hizo parte de los disponibles (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images) / Leonardo Fernandez

Lionel Messi no estuvo disponible para el duelo entre Bolivia y Argentina (0-3) por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial. Luego del primer duelo ante Ecuador, en el que convirtió el gol de tiro libre que le dio el triunfo a los albicelestes ante La Tri, el astro estaba en duda para el compromiso frente a la Verde y finalmente quedó descartado.

El ‘10′ arrastraba con una molestia que le quedó del duelo contra los ecuatorianos, poniendo en estado de alerta a todo el cuerpo técnico, que incluso llevó a Messi a que fuera revisado en un hospital. Se pensó que el futbolista no iba a viajar a La Paz y se mantuvo en expectativa si iba a jugar o no, pero finalmente quedó descartado. Si bien no hay parte oficial, se habla de una situación preventiva por una molestia en la isquiotibial izquierdo.

Así las cosas, el capitán para el duelo fue Ángel Di María, mientras que el encargado de portar el dorsal número 10 fue Ángel Correa. Mientras tanto, Messi estuvo sentado en el banco de suplentes disfrutando del partido en compañía de sus compañeros campeones del mundo.

La última vez que el siete veces ganador del Balón de Oro estuvo fuera de un partido oficial de la Selección de Argentina, fue en el duelo ante Colombia por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. En esa oportunidad, no se pudo poner a punto luego de contagiarse de coronavirus y no fue citado, así como tampoco estuvo ante Chile.

Todas las ausencias de Messi en Argentina por Eliminatorias

12/10/13 - Argentina 3-1 Perú (lesionado)

16/10/13 - Uruguay 3-2 Argentina (lesionado)

09/10/15 - Argentina 0-2 Ecuador (lesionado)

14/10/15 - Paraguay 0-0 Argentina (lesionado)

14/11/15 - Argentina 1-1 Brasil (lesionado)

17/11/15 - Colombia 0-1 Argentina (lesionado)

07/09/16 - Venezuela 2-2 Argentina (lesionado)

07/10/16 - Perú 2-2 Argentina (lesionado)

12/10/16 - Argentina 0-1 Paraguay (lesionado)

28/03/17 - Bolivia 2-0 Argentina (suspendido por el tribunal deportivo)

28/01/22 - Chile 1-2 Argentina (no convocado)

02/02/22 - Argentina 1-0 Colombia (no convocado)

12/09/23- Bolivia 3-0 Argentina (lesionado)