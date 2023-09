“Trabajos repetitivos pueden llegar a ser reemplazados por la IA”: Experto de Intel

Cartagena

Una de las tendencias en este 2023 en temas de tecnología está relacionada con la inteligencia artificial. Sin embargo, aún las empresas tienen muchas dudas sobre su uso. Adicionalmente, los ciudadanos del mundo temen perder sus trabajos por la implementación de la IA.

Diversos rumores de los ciudadanos argumentan que la inteligencia artificial es tan sabia que acabará con cargos a medida que las empresas la integren en sus procesos. Esto basado en el hecho de que puede ser “más económico” a futuro para las compañías.

Ante este panorama en Clic de Caracol Radio estuvo Santiago Cardona, director de Hispanoamérica de Intel. De esta manera, Cardona explicó que en el caso de las empresas considera que la IA debe ser tomada como un aliado y no creer que es un enemigo.

En este sentido, aclaró que esta tecnología trae bastantes beneficios, por lo que se debe comenzar a usar sin temor en el sector empresarial. ”Más que un riesgo, yo diria que hoy por hoy la inteligencia artificial es un requisito que es indispensable. Muchas empresas y, sobre todo, las personas pueden pensar que la inteligencia artificial es una amenaza. El pensamiento común es: ‘viene a aquí a reemplazar puestos de trabajo y a hacer cosas que podrían ser perjudiciales’”, comentó el director de Hispanoamérica de Intel.

Cardona reiteró que con frecuencia la ciudadanía cree que va a perder su trabajo por causa de la inteligencia artificial. Sin embargo, explicó que no es un acontecimiento que deba ser tomado de manera negativa. “Si bien algo de eso podría ser cierto, porque efectivamente la inteligencia artificial va a generar cambios en la forma en la que trabajamos. La realidad es que la inteligencia artificial viene a aportar”, agregó.

“Si las empresas no abrazan la inteligencia artificial y no la ven como un aliado, puede pasar lo contrario. Muchos expertos dicen hoy por hoy que aquellos que no implementan o no tienen capacidades de IA pueden ser más rápidamente reemplazados por esta tecnología. Entre más se abrace y se vea a la IA como un aliado, puede funcionar mejor”, aclaró

De esta forma, mencionó que la inteligencia artificial puede causar que las empresas tengan mejores resultados. “Hoy las empresas tienen muchísima información o data que pueden usar para beneficio de su negocio si la procesan con inteligencia artificial. Esto se puede volver una ventaja competitiva y hacer mejor su negocio.”

Sobre el riesgo de los puestos de trabajo con la implementación masiva de la IA, el experto afirmó que aunque puede pasar, los trabajadores podrán enfocarse en tareas que desde el ADN humano son más sencillas de desarrollar. “La verdad es que hay puestos que si pueden llegar a ser reemplazados. Es una realidad. Pero hay que verlo de forma positiva. El ser humano no fue diseñado para hacer tareas repetitivas, sin embargo, lo hemos hecho durante mucho tiempo. Por ejemplo, un operario de una fábrica que tiene que construir alguna cosa o hacer una tarea repetitiva, la puede hacer, pero nuestro cerebro realmente no es bueno para eso.”

“El cerebro humano es bueno para el análisis, para el raciocinio, para la capacidad de inferencia. Entonces esos trabajos repetitivos pueden llegar a ser reemplazados, pero nuestro cerebro y esas personas pueden ocuparse en tareas más relevantes”, agregó.