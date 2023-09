Lerma: “Poco se va ver que yo llegue al borde del área por temas de seguridad y orden”

Jefferson Lerma se ha convertido en uno de los jugadores clave en la conformación de la plantilla para el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. El volante del Crystal Palace, atendió a los medios de comunicación en la previo al duelo ante Chile por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial del 2026.

Lerma, que jugó todo el duelo ante Venezuela en Barranquilla, no pasó por alto una de las situaciones que preocupa tanto a la Tricolor como a La Roja: el mal estado del terreno de juego del Estadio Monumental David Arellano. “Esperamos que el campo de juego esté en buenas condiciones para dar un buen espectáculo, pero si no se encuentra en las condiciones que queremos tenemos que adaptarnos a lo que tengamos. Somos profesionales y tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias. Tenemos que prepararnos para lo que vamos a encontrar mañana. La información es que la cancha no se encuentra en buenas condiciones, ojalá cambie y si nos toca jugar por el aire lo vamos a hacer y vamos a pelear el partido”.

Dos volantes de primera línea: “Es importante tener otra persona ahí. En el juego anterior no se usó mucho, pero el hombre que estaba cerca a mí era Matheus Uribe. En este partido vamos a tenerlo más acompañando el doble cinco por las condiciones de juego porque Chile es más agresivo ofensivamente. Esperemos a ver qué partido se nos da y ya asumiremos la responsabilidad.

Jugador fijo en Selección: “Al pasar los años te vuelves más maduro, más inteligente, corres menos o más posicionado y eso es lo que he ganado en el transcurso de estos años. Hay que resaltar el trabajo de los compañeros porque sin ellos no sería fácil acomodarme en el terreno de juego. Cada persona hace una parte importante y eso es de agradecer”.

La idea de Néstor Lorenzo: “El mensaje del cuerpo técnico cuando iniciaron este proceso fue muy claro. Anunciaron lo que querían y lo hemos trabajado. Eso se ha visto reflejado en el campo de juego, quizás cuando perdemos el balón y vamos a recuperarlo lo más pronto posible o cuando tenemos el balón al ser pacientes, pero dinámicos e ir siempre hacia adelante, eso se ha visto en todo el proceso y es valioso para nosotros”.

Acompañamiento al ataque: “Poco se va a ver que yo llegue al borde del área por temas de seguridad y orden. Soy el cabeza de área que tiene que darles la tranquilidad a los compañeros tantos adelante como atrás, tendría que ser en un contragolpe, pero sería muy poco visto en este caso”.

Seguir invictos: “En algunas ocasiones comentamos sobre lo que hemos conseguido hasta el momento en este nuevo proceso. Es muy positivo y sabemos que tenemos que seguir respaldando estos números independientemente de los que juegan. Esperamos un buen tiempo, una buena cancha y disfrutar. Vamos a ir por los tres puntos, sabemos que estamos de visitante, pero también sabemos que no es algo imposible”.

Análisis de Chile: “Hemos analizado el partido de Chile contra Uruguay y otros juegos atrás. Sabemos que es una selección buena y con muchos talentos. Será un partido diferente al que mostraron en Uruguay, ahora están de locales y querrán ir por los tres puntos. Nosotros estamos preparados para afrontarlo, con mucha responsabilidad vamos a hacer nuestro trabajo para poder salir victoriosos”.

Importancia de los tres puntos ante Chile: “Para nosotros va a ser importante siempre obtener buenos resultados. Estas son unas Eliminatorias nuevas y para ir al Mundial tenemos que ganar, venimos con la ilusión de conseguir tres puntos para pelear la parte alta de la tabla de posiciones para estar más cerca de nuestro objetivo”.