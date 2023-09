Futbolista colombiano termina en coma tras agresión en partido en México

Un partido de fútbol se convirtió en una tragedia para una familia colombiana en los últimos días. Todo comenzó cuando en medio del encuentro deportivo el joven colombiano fue fuertemente agredido por los jugadores del equipo rival. Al parecer, todo ocurrió por un disgusto, pues el colombiano estaba celebrando un gol y a los rivales no les gustó su comportamiento.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Texcoco, en México. El joven colombiano afectado por los hechos de violencia ha sido identificado como Ander Jafeth Salas, quien apenas cuenta con 22 años de edad. El colombiano nació en Maicao, en La Guajira.

Las declaraciones detallan que Salas se encontraba jugando fútbol cinco y durante el encuentro deportivo fue sorprendido por los jugadores del otro equipo, quienes decidieron golpearlo. La intensidad del ataque fue tal que el colombiano terminó en el suelo pocos segundos después.

Una vez Salas quedó inconsciente, varias de las personas que estaban a su al rededor decidieron ayudarlo y llevarlo hasta el centro médico Santo Niño de Atocha.

Los hechos se dieron a conocer y se volvieron virales luego de que un conocido del jugador decidiera compartir la lamentable historia. La intención del hombre era revelar las agresiones y , además, solicitar ayuda para pagar los costos relacionados con la atención .

Este fue el mensaje de Equihua Ponce en Facebook: “Ojalá puedan ayudar a este amigo el cual fue golpeado el día de ayer por la noche, en las canchas de fútbol de la conchita en Texcoco, se encuentra hospitalizado en estado de coma, con lo que puedan ayudar es para pagar sus gastos e igual ayudar a su madre para que venga, ya que él es colombiano!”

Por otra parte, la preocupación sobre el joven es también por parte de sus familiares, a quienes desde Colombia les ha tocado estar al tanto de su salud. Ana Jackeline Salas, es la madre del joven deportista, y ha declarado que no ha logrado viajar a visitar a su hijo.

Ana ha demostrado preocupación, dado que quiere viajar a México para estar al tanto de toda la situación de salud de su hijo. No obstante, su viaje se ha visto retrasado debido a que no tiene pasaporte. Además, desea que su hijo sea trasladado al país.

Así lo declaró la madre, quien vive en Uribe, Meta, a un medio: “En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte”.

Otro de los problemas que hacen la vida difícil a la familia del deportista tiene que ver con que su madre aparece legalmente como una tía. Es decir, él está registrado como su sobrino. Justo por esto, es que los trámites de Ana han sido dilatados.

El joven anteriormente jugaba en el fútbol venezolano. Además, participó en un club de Valledupar, allí lograba jugar mientras vendía ropa.

Actualmente, el jugador colombiano permanece en el centro médico de Texcoco, en México. Allí los especialistas hacen lo posible para que recupere la consciencia.