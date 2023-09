Críticas por subcomisión de reforma no generaron complicaciones médicas de Julia Miranda

Congreso

La primera semana de septiembre, la representante del Nuevo Liberalismo Julia Miranda fue enviada a un hospital, mientras adelantaba sus labores en el Congreso. Estas complicaciones se dieron luego de que recibiera críticas del petrismo por haber promovido una subcomisión para la reforma a la Salud, pues lo consideraron como una jugadita para dilatar el debate.

Previamente, incluso, las representante Katherine Miranda y Carolina Arbeláez, también promotoras de la subcomisión, habían responsabilizado a esta orilla política. “Julia no solo se descompensó. Tuvo un micro infarto por la situación de estrés y el matoneo. Usted y su bancada son unos irresponsables”, publicó Miranda, el 5 de septiembre, en un trino discutiendo con el expresidente de la Cámara, David Racero.

Sin embargo, una vez realizados los exámenes médicos correspondienes, la congresista confirmó que no fue así. “Lo que me dio a mí pues no se supo bien qué era sino hasta el día miércoles (6 de septiembre). Primero se pensó que era una gastritis aguda, después que un infarto, y después de los exámenes que me hicieron en la clínica del Country, los médicos lograron identificar que se trataba del efecto del virus que me había dejado una inflamación aguda del corazón”.

La parlamentaria sufió una miocarditis y actualmente está en etapa de recuperación. Y aunque no hubo una relación estricta con las críticas, ella sí las rechazó por completo: “tenemos la posibilidad de dialogar, de manifestar nuestras opiniones, pero esos ataques no tienen razón de ser en nuestro país. Tenemos que trabajar juntos por lo que es tan importante, que es precisamente lograr el mejor sistema de salud para los colombianos”.

Sobre las versiones de un posible infarto, Miranda detalló que “para descartarlo me hicieron me hicieron un cateterismo y una resonancia de corazón, con medio de contraste, y salió claramente la inflamación aguda del corazón. El médico me explicó que eso no se da de un día para otro, que el virus produce eso lentamente y que ese momento crítico se produjo en ese momento, tal vez por cansancio, por estrés, pero que ya venía de semanas atrás”.

Eso sí, la congresista enfatizó en que esos días fueron “de mucho estrés, viajes, mucho trabajo y sobre todo, el virus tan feróz que tuve: garganta, mucha tos, y se me fue la voz varios días”. Y añadió que “al comienzo incluso mi marido pensó que era de estrés y gastritis aguda por todo eso”.

Ahora, frente a la instalación de la comisión accidental, que tendrá lugar el próximo martes 12 de septiembre, Miranda dijo que espera hacer parte y liderar el consenso: “esperamos que desde mañana podamos seguir avanzando en la constitución de la subcomisión y en el trabajo que debemos hacer juntos para lograr ese acuerdo que buscamos todos los colombianos en torno a la reforma de la Salud”.

El presidente de la Cámara, el representante liberal Andrés Calle, había señalado la semana pasada que los ponentes de la reforma y las promotoras de la subcomisión iban a tener prioridad en su conformación. El mismo martes él hará el anuncio de todos los integrantes y cuánto tiempo de trabajo tendrán.