“62 buses de Transcaribe operador están dañados”: concejal David Múnera:

La Administración del alcalde William Dau volvió a presentar el proyecto de Acuerdo que pretende adicionar una partida de $25 mil millones a Transcaribe, el cual ya fue rechazado en su momento por el Concejo Distrital mediante votación mayoritaria. Ahora tratarían de conseguir los votos para cambiar la voluntad de los cabildantes.

El tema fue controvertido en la sesión del concejo, y quedó plasmada una denuncia por parte del concejal David Múnera Cavadía.

“El quiebre de Transcaribe Operador fue un plan siniestro. Este operaba 99 buses de Transcaribe, y dejaron que se fueran dañando paso a paso, con una muerte lenta. Al día de hoy solo le funcionan 37, es decir, hay 62 buses dañados. El perjuicio está hecho y Transcaribe Operador desaparecerá para que todos los buses los operen los concesionarios privados. Lo contrario de Bogotá que fortalece el operador público “la Rolita”, denunció Múnera.

“Les pregunto: ¿Porque razón no fueron arreglados desde 2020 cuando se dañaron? Lógico para que los ingresos disminuyeran, el déficit creciera y Transcaribe Operador se quebrara. Todo con el objetivo de entregarle esos 99 buses a dos operadores privados para aumentarles las ganancias en Transcaribe”, destacó Múnera.

El líder político agregó que “el Concejo Distrital le ha entregado en los últimos siete años miles de millones de pesos a Transcaribe y no quisieron hacer mantenimiento a los 99 buses del Transcaribe Operador. Ahora que están en manos de los privados, a éstos no le exigen que inviertan en ese mantenimiento, sino que se lo quieren cargar a los fondos del Distrito. No hay lugar para tanta ignominia contra la ciudad, que necesita gobernantes con dignos y comprometidos”.

Al respecto, desde el SITM se espera un pronunciamiento oficial para conocer la versión en este sentido.