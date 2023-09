Video: Rafael Santos Borré anota el primer gol de Colombia en las Eliminatorias

Rafael Santos Borré festeja su gol ante Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

El primer gol de las Eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a nivel mundial, lo anotó Rafael Santos Borré, después de un gran inicio de la segunda parte en el partido frente a Venezuela, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La primera mitad fue bastante pobre para Colombia. No pudo generarle daño a una Venezuela que montó un bloque bajo, acumuló jugadores en la mitad, juntó líneas y esperó una contra, o un error en la salida del combinado nacional. Por su parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo no tenían ideas y no podían generar peligro.

Sin embargo, nada más comenzar la segunda mitad, Jhon Arias recibió un balón pegado a la raya del costado derecho. Alzó la cabeza y envió un centro milimétrico para la entrada de Rafael Santos Borré, quien cabeceó de manera perfecta para vencer al portero Romo y poner el 1-0 en Barranquilla.

Es la primera vez que Colombia marca el primer gol de las Eliminatorias hacia un Mundial, a nivel general y a nivel sudamericano. Este es el quinto gol de Rafael Santos Borré con la camiseta de la Selección Colombia.

Colombia tendrá su segunda presentación en las Eliminatorias el próximo martes, cuando visite a Chile en Santiago. Los chilenos se estrenan en la clasificación este martes visitando a Uruguay en Montevideo.

🇨🇴 Gol de Rafael Borré com assistencia de Jhon Arias pic.twitter.com/u3aRsPYSK6 — CPS Esportes (@CPSsportes) September 8, 2023

Noticia en desarrollo...