Primer fin de semana con rumba hasta las 5:00 a.m.

Bucaramanga

Inconformes se mostraron algunos habitantes del barrio Cabecera de Bucaramanga por la extensión del horario de rumba hasta las 5 de la mañana durante las ferias de Bucaramanga.

Este será el primer fin de semana con la ampliación del horario, situación que personas como Ángela María Rojas, integrante de la junta de acción comunal de Cabecera califican como una pesadilla que durará 18 días.

“Si hay desórdenes, riñas y ruido con el funcionamiento hasta las 2:00 a.m. no me quiero ni imaginar cómo será ahora. No entiendo porqué se esfuerzan en sacar a las personas del consumo de bebidas si se toman decisiones como estas”, dijo Rojas.

Pese a que la Procuraduría solicitó revisar la ampliación del horario, serán 3 fines de semanas seguidos en los que los 61 establecimientos nocturnos que funcionan en Cuadra Play prestarán sus servicios hasta las 5:00 a.m.