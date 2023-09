Caso Nicolás Petro: Germán Londoño dice haber sido intimidado por Fiscalía

JUDICIAL

Germán Londoño, amigo de Nicolás Petro, no asistió al interrogatorio al que fue citado hoy en la Fiscalía de Barranquilla, por el escándalo de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el que es procesado, el hijo del presidente de la República.

En una carta aseguró que no acudió a la diligencia judicial porque se siente intimidado por el fiscal Mario Burgos. En el oficio aseguró que, supuestamente, la Fiscalía está presionando a personas para que hablen en su contra.

“La citación efectuada por su despacho me hace sentir miedo de la profunda parcialidad que pueda tener la justicia colombiana en mi caso, pues fui víctima de amenazas de que si no me presentaría me podrían capturar, tal como usted me lo indicó en presencia de mi abogado Juan Camilo Sanclemente el pasado 24 de agosto en el Búnker de la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla”

“personas han indicado que la Fiscalía General las estaría presionando con el fin de hablar de hechos en mi contra que en realidad no sucedieron, como es el caso de un audio sobre presiones que informa la señora Daysuris Vásquez, evidencia que entregaré en su oportunidad”.

El nombre de Germán Londoño fue mencionado por parte de Day Vásquez, ella dijo a la Fiscalía que, supuestamente, estaría relacionado con recursos irregulares que habrían llegado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y en algunos negocios que sostuvo con Nicolás Petro.

Londoño hace parte del organigrama revelado por la Fiscalía y en los que aparecen empresarios y particulares que habrían contribuido con los dineros ilícitos del hijo del Presidente de la República.

