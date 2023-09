“Uno nunca termina de armar un equipo”: profesor Francisco Maturana

En la tarde de este jueves 7 de septiembre se jugará en el estadio de la ciudad de Barranquilla el primer partido eliminatorio de Colombia, en su ruta hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro deportivo con el seleccionado de Venezuela tiene a muchos aficionados con altas expectativas y formulando cálculos de posibles jugadas y resultados. El objetivo: asegurar la llegada a la Copa Mundial con una suma generosa de partidos ganados.

El profesor Francisco Maturana, exfutbolista colombiano y técnico de fútbol, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre lo que espera de la jornada deportiva de esta tarde.

Maturana aseguró que no es posible hablar de un solo sentimiento nacional respecto al partido que se jugará este jueves. “Cada cual tiene su propia manera de sentir y de ver las cosas, dependiendo de dónde está”, comentó.

Para él, que pasó todos varios años haciendo carrera en las canchas, los futbolistas no dejan de aprender. Tampoco los directores técnicos, que siempre están atentos para calcular mejores partidos.

En ese asunto, Maturana solo propuso una regla puntual: “el camino más claro es cuando uno hace lo que tiene que hacer”. En ese sentido, tanto directores como jugadores, hinchas e incluso la prensa, dijo el exfutbolista, saben cuál es su función y su trabajo.

“Diseñábamos una estructura que se fortalecía cada día”, comentó el profesor sobre el método de trabajo cuando era él quien pateaba el balón, corría y sudaba en la cancha.

Sin embargo, hizo claridad sobre la forma en la que los asuntos deportivos han cambiado: “uno nunca termina de armar un equipo”, aseguró.

Sobre lo que puede suceder hoy en la cancha, el profesor Maturana no se atrevió a hacer comentarios. No sugirió posibles jugadas ni estrategias para una salida victoriosa. “No hay fórmulas mágicas para el éxito, sino pistas de esos que tuvieron éxito”, dijo.

En esa medida, es probable que durante el encuentro deportivo el equipo y su técnico tengan que probar cambios para enfrentar lo que suceda en la cancha. “En el momento actual no solo le van a pedir a un entrenador que construya una estructura, eso es espontáneo”, añadió.

Un elemento que el profesor Maturana sí dejó claro durante su conversación fue la importancia de la buena actitud de los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha

“Si queremos pensar en ser mejores, debemos tener la humildad suficiente para saber que todos los días podemos mejorar”, señaló.

Aunque el partido de la tarde de este 7 de septiembre es apenas el primero de 18 que se disputarán hasta septiembre de 2025, cuando termine la fase de eliminatorias, el país espera obtener buenos resultados.

Asegurar desde el inicio un buen rendimiento sirve como comodín para partidos que puedan tornarse complejos en lo que resta de la disputa por los seis cupos a los que accederá Sudamérica para el torneo de 2026.

Por el momento, el profesor Maturana tiene claro cuál es el objetivo de la Seleccion Colombia y del país en su encuentro con Venezuela. “Hoy se vale ganar y no más”, concluyó.