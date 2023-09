Novak Djokovic venció con comodidad a Taylor Fritz y se instala en cuartos del US Open

Novak Djokovic tras su pase a semifinales del Us Open (Photo by Al Bello/Getty Images) / Al Bello

Luego de la victoria ante el estadounidense Taylor Fritz 6-1, 6-4 y 6-4, Novak Djokovic, que se convirtió en el tenista que más veces se ha clasificado para unas semifinales de ‘Grand Slam’ en la historia. Con 13 semifinales en US Open, 12 en Roland Garros, 12 en Wimbledon y 10 en el Australian Open, el sebio superó la marca del suizo Roger Federrer con un total de 47. Posterior al partido, se mostró muy agradecido por todo lo que le ha regalado el tenis desde que era un niño.

“Este deporte me ha dado mucho en mi vida. Viniendo de Serbia, un país roto por la guerra en los años 90 cuando crecía (...), fui muy afortunado de encontrar gente muy informada y muy apasionada que me apoyaron, que creyeron en mí y en mi talento”, reflexionó sobre la pista tras pasar a las semifinales del US Open.

“Mis padres están aquí hoy. Yo no estaría aquí sin su apoyo, sin su amor y su increíble sacrificio (...). Esa es la respuesta larga de lo que pasa por mi cabeza cuando escucho esos récords. Hay muchas cosas por las que estoy agradecido. Obviamente, es una enorme oportunidad cada vez que piso la pista con mi edad. No sé cuántas oportunidades más tendré así que intento disfrutarlo todo lo que puedo”, agregó.

‘Nole’ alcanzó ese nuevo hito, uno más para un carrera repleta de récords y marcas mayúsculas, tras derrotar este martes en cuartos de final del Abierto de EE.UU. al estadounidense Taylor Fritz en dos horas y 35 minutos.

“Creo que fue un gran partido. Los dos tuvimos problemas, creo que físicamente muchos, especialmente en el primer set o set medio. Había una humedad muy alta. Estábamos sudando mucho, agarrando la toalla básicamente tras cada punto”, reflexionó en la rueda de prensa posterior.

“Pero en los momentos cruciales, supongo que supe mantenerme duro y encontrar los golpes correctos, hacerle jugar siempre un golpe extra, hacerle correr (...). Fue una actuación muy sólida y estoy realmente contento con la manera en que jugué”, agregó.

Djokovic y Serena Williams son los dos tenistas con más ‘grand slam’ de la Era Open con 23 títulos, pero el de Belgrado busca igualar con un triunfo en el Abierto de EE.UU. a Margaret Court (24), que tiene el récord absoluto.

En semifinales del Abierto de EE.UU. se medirá con el vencedor del duelo entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton.

En la final podría verse las caras con el español Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo y con quien ha vivido este año duelos vibrantes y extraordinarios como la final de Wimbledon (triunfo para el español) y la final del Masters 1.000 de Cincinnati (victoria para el serbio).