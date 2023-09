Abogado de Marelbys Meza asegura que habría personas de más rango involucradas en el caso

Recientemente, se conocieron apartes en video de la diligencia de polígrafo que le fue practicada a Marelbys Meza, ex niñera de Laura Sarabia, por el caso de robo de 7 mil dólares en la casa de la hoy directora de Prosperidad Social.

El video data del 30 de enero de 2023 y registra como hora las 2:19 de la tarde. En él se puede ver cómo un funcionario de investigación interrogó por cerca de tres horas a Marelbys. Se trató de una diligencia en la que ella, pese a que firmó un consentimiento, estuvo sola y sin abogado.

Precisamente, Iván Cancino, abogado de Meza aseguró en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que ese video es la prueba del abuso de poder contra la empleada y que se vulneró el derecho al debido proceso.

“Ver por primera vez el video es mucho más chocante, por decirlo así, que la descripción que ella había hecho del mismo. Demuestra y corrobora que su voluntad estaba muy condicionada a la presión de hacer esa prueba con personal de alta preparación y especial de la Policía en edificios e instalaciones del estado, eso es bastante sorprendente y encontrar que eran dos fuentes humanas las que puso la fuerza del Estado, a través de la Policía, a inventarse cosas contra ciudadanos que, en teoría, no tienen ni la fuerza, ni la capacidad para defenderse”, aseguró el penalista.

El defensor aseguró que los responsables en este caso poco a poco tendrán que irse presentando ante las autoridades y que habría personas de más rango involucradas en la prueba irregular contra la empleada.

“Yo sí creo que faltan personas, quienes no sé, como abogado y defensor en el proceso no puedo especular. En este momento no tengo un indicio o algún elemento que me diga hacia dónde se debe apuntar, pero por supuesto que las personas que están capturadas hoy en día, no son las que tienen la capacidad o rango para poder dar una orden y crear una fuente o inventársela, o mandar un tema para Chocó para interceptar una comunicación o para ordenar la realización de un polígrafo de la manera como se hizo”, dijo.

Y agregó que en su juicio, “hay que tener paciencia a las investigaciones de la Fiscalía y seguramente muchas más personas tendrán que dar al menos explicaciones ante las autoridades”.

Cancino aseguró que el trato hacia Meza se trata de un abuso grave y un “sometimiento humillante” contra una mujer trabajadora. Así mismo dijo que la exniñera tiene un nivel de riesgo alto.

Para más información escuche la entrevista completa.