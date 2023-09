“Los tomé para leer su plan de gobierno”: Óscar Omar Orozco

Bucaramanga

Toda una polémica se generó después de conocerse un vídeo de una cámara de seguridad en el que se ve a Óscar Omar Orozco, integrante del comité político de la campaña del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, llevarse varias publicidades que había dejado en una droguería el también candidato a la alcaldía de la capital santandereana, Carlos Parra.

Una vez se conoció lo sucedido, el candidato Parra acusó a Orozco de robo y le pidió a Jaime Andrés Beltrán pronunciarse sobre lo sucedido argumentando que “aclare si la estrategia de guerra sucia, desaparición de material publicitario y vandalismo en la ciudad son parte de su campaña”.

#Política | Candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Parra acusó a Óscar Omar Orozco de llevarse publicidad de su campaña en una droguería. pic.twitter.com/RKRGldCAzi — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 3, 2023

Sobre lo sucedido, la persona acusada y quien se ve en el vídeo, Óscar Omar Orozco, reconoció que se llevó cinco periódicos argumentando que “sí, los tomé porque quería leer cuál era su plan de gobierno”. Además manifestó que “fue un error estúpido”.

Entre tanto, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que Óscar Omar Orozco no es directivo de su campaña, que hacía parte del Comité Político y que le pidió apartarse de su campaña porque “esa no es la forma de actuar de Jaime Andrés Beltrán y no puedo responder por actos de voluntarios”.