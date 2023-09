Juan Fernando Quintero y su mensaje al país: necesitamos la energía y el apoyo de Colombia

Juan Fernando Quintero estuvo atendiendo a los medios previo a la primera fecha de Eliminatorias ante Venezuela. El volante antioqueño vuelve a una convocatoria de la Selección Colombia, después de estar presente en la gira por Asia de marzo, pero no pudo disputar ningún partido debido a una lesión.

Quintero espera volver a disputar un partido con la Selección. Su última participación fue frente a Paraguay en un encuentro amistoso en noviembre de 2022. El colombiano llega en una gran forma tras anotar dos goles, y una asistenica con Racing en cinco partidos disputados.

Declaraciones de Juan Fernando Quintero

Los jugadores jóvenes: Hay un buen presente y buen futuro que tienen para nosotros. Lo importante es que vengan a aportar lo que saben y lo que vienen aprendiendo. Son jugadores importantes, viene haciendo las cosas bien y ojalá brindarles esa confianza. Hay que ser fuertes en todas las líneas para que ellos tengan la confianza y puedan hacer los suyo.

Venezuela, un rival difícil: Es diferente, ellos tienen la oportunidad de jugar de visitante y de robar puntos. Nosotros tenemos que tener la mentalidad clara, tenemos que salir a imponer nuestro ritmo y juego para sumar los puntos

Sobre Néstor Lorenzo: Es una persona que nos conoce mucho. Tuvo la oportunidad y el tiempo. Viene haciendo las cosas bien en los amistosos y ahora son eliminatorias, partidos que pesan el doble tenemos que estar preparados. El entrenador tiene experiencia y sabe que tiene cada jugar. Él sabe lo que podemos hacer y estamos esperanzados como todos los colombianos para estas eliminatorias.

El regreso a Barranquilla: Significa mucho, estoy muy contento y siempre dije que es un lugar muy importante. Es un orgullo estar acá representando a la Selección. En junior no hubo problema de que me acomodara o no, todos saben lo que paso y no hace falta decirlo. Ahora estoy enfocado en la selección y contento, esperanzado para lo que viene.

¿Cómo está el equipo?: Tenemos un buen equipo y tenemos una mentalidad que nos servirá en las eliminatorias.

Jugar con James: Hablamos bastante. Veremos qué pasa dentro del campo, donde quiere el profesor colocar los jugadores, pararnos bien y esperar lo que nos toque.

Sobre el presente de Junior de Barranquilla: Junior mejoró mucho. Lo vi en los últimos tres partidos y me alegra que haya logrado revertir la situación. Tengo gente muy cercana ahí y me alegra que se normalice un poco más todo.

Entrenadores argentinos: Vienen marcando una tendencia. Creo que la actualidad del futbol argentino demanda esa responsabilidad.

Mensaje para el país: Que nos apoyen. Son unas nuevas eliminatorias y necesitamos la energía y el apoyo de Colombia. Ojalá en el campo los hagamos sentir orgulloso y estemos juntos.

¿Cómo está físicamente? No sé cuál es el termómetro para medir que hay que jugar 60 o 70 minutos. Uno, aunque esté parado, siempre está entrenando. Con Racing llevo tres partidos jugando más de 60 min. Me siento bien, estoy contento y con expectativa de lo que va a pasar.

La ausencia de Falcao: Creo que es difícil. Algunas veces por lesión, o por otras cosas, no pude estar. Yo como amigo se las cualidades que tiene Radamel y seguramente en lo que viene va a poder estar con nosotros. Por ahora lo extrañamos, pero sabemos que podrá estar con nosotros.