¡Subió de precio! Así quedó la tarifa de la técnico-mecánica para 2023

Pese a que el pasado mes de julio el Ministerio de Transporte señaló que no incrementaría la tarifa tecnomecánica, la ciudadanía está evidenciando la subida de precios. De esta forma, se han hecho notorias las quejas de los colombianos.

La tecnomecánica es considerado como un proceso importante, pues en este se verifica el estado de todo tipo de medio de transporte, desde carros particulares hasta motos. Es por esto que un aumento en el precio de este tipo de revisión causa preocupación entre los ciudadanos.

Para el mes de julio la cartera de transporte compartió la información por medio de un comunicado. En el documento aclaraba que eran falsas las informaciones que circulaban sobre el aumento de la tarifa. De hecho, se mencionaba la revisión vehicular desarrollada por los CDA. “El Ministerio de Transporte informa que no se aumentarán las tarifas de la revisión técnico mecánica por parte de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)”, aclaró el documento.

Con esto, la intención del Ministerio era garantizar que los CDA tomaran un seguro para desarrollar su labor. “De esta manera, se aclara que los CDA deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario.”

De esta forma, el viceministro de Transporte aseguró que la Superintendencia de Transporte estaría detrás del control de todos los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) desde el primero de agosto. Dicha labor realizada también con la Superintendencia de Transporte para la entrega de la póliza de responsabilidad civil

El viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez Caicedo aseguró también que: “No hemos expresado que esto signifique un incremento en la tarifa. Por eso, todos los conductores del país deben saber que las tarifas se mantienen y que esta es una política de gobierno para proteger la vida de los conductores de Colombia”, aclaró el funcionario.

Así quedó la tarifa de la técnico-mecánica para 2023:

Por otra parte, de acuerdo a la ciudadanía, se ha evidenciado que el aumento en la tarifa de la técnico-mecánica es de hasta un 30 por ciento, incluso, más. De igual manera, han afirmado que el valor es mayor para los vehículos más antiguos.

El aumento se podría explicar debido a que en el artículo uno de la resolución 3318 de 2015 se autoriza a los Centros de Diagnóstico Automotor tener un piso y un techo en la tarifa.

Algunos Centros de Diagnóstico Automotor han declarado que el aumento de la tarifa lo comenzaron a aplicar desde agosto. Lo cual coincidiría con la necesidad de los CDA impuesta por el Ministerio de tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular. No obstante, los CDA no han aclarado la relación entre ambos hechos.

Las tarifas de la técnico-mecánica se estarían evidenciando en los siguientes valores para carros particulares y motos 199.000 pesos; para vehículos livianos 298.000 pesos; para vehículos livianos eléctricos 222.500; y para vehículos pesados hasta 455.000 pesos