Pinto prefiere a Mackalister por encima de James y Quintero: “es como ninguno de ellos”

Con motivo de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos ante Venezuela y Chile en el inicio de la Eliminatoria al Mundial del 2026, ha habido diferentes comentarios al respecto de los 26 hombres citados por el entrenador Néstor Lorenzo. Si bien ha recibido elogios, también los cuestionamientos no han quedado ajenos, sobre todo por un futbolista siempre criticado en el país como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero.

Jorge Luis Pinto, con pasado en el cargo de entrenador de la Tricolor, opinó en El Alargue justamente sobre el llamado de ambos futbolistas. Con James, inició diciendo que “tiene espacio si él juega como mediapunta, a no ser que lo ponga en línea de cuatro por fuera, tendría que jugar con dos delanteros, son variantes que tiene que analizar de acuerdo con el nivel de los jugadores que ha convocado”, aseguró.

Entrando más en detalle, manifestó que David Mackalister Silva merece un llamado al combinado nacional y que “es como ninguno de ellos”, haciendo referencia a James y Quintero al destacar unas cualidades del capitán de Millonarios.

“Lo de James es incierto, está tomando forma, empezó a jugar. Puede aportar un rato de fútbol y de juego, tiene la experiencia mundialista y su roce, habría que mirarlo en los entrenamientos. Lo de Quintero, es igual de valorar, no jugaba hace mes y medio, está tomando forma, no juega al 100%, hay que saber alternar. Pero fuera queda un volante creativo y desequilibrante como ninguno de ellos, que se mete entre centrales, juega cerca del ‘9′ que se llama Mackalister Silva. Pienso que llegó el momento de darle un rato a Mackalister, él necesita tener presencia en la Selección Colombia”, opinó el técnico de 70 años.

Finalmente, comentó que, desde su perspectiva, el técnico argentino no mira al fútbol local. “Me parece que el profesor Lorenzo no está mirando al fútbol colombiano y la liga de nosotros es superior a la de Estados Unidos”, concluyó.