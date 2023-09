Oficial: Santos Borré se queda en Alemania y firma por el Werder Bremen

Rafael Santos Borré se va cedido al Werder Bremen Photo by Alex Grimm/Getty Images) / Alex Grimm

Rafael Santos Borré encontró equipo para sumar minutos en Europa. Werder Bremen, de la primera división de Alemania, hizo oficial el anuncio de la contratación del delantero colombiano, quien llega en calidad de préstamo por un año procedente de Eintracht Frankfurt.

“El SV Werder Bremen fichó a otro atacante poco antes del final del mercado de fichajes. Rafael Borré llegará al Weser cedido por el Eintracht Frankfurt hasta el final de la temporada 2023/2024. Ambos clubes coincidieron en esto”, informó el equipo verdiblanco en un comunicado compartido en su página web.

El equipo buscaba un delantero ante la salida de Niclas Füllkrug al Borussia Dortmund, por lo que tuvieron que presionar para que se produjera un acuerdo por el barranquillero en las últimas horas del mercado alemán. Luka Jovic y Yousoufa Moukoko, eran otros de los candidatos al puesto, pero no se pudo alcanzar un trato.

“Después de que Niclas pasara al Borussia Dortmund, teníamos claro que todavía queríamos hacer algo en ataque. Lo logramos con Rafael”, explicó Clemens Fritz, director del fútbol profesional, quien destaca que Borré es un tipo de jugador completamente diferente para evitar comparaciones con el internacional alemán: “Estamos contentos de haberlo conseguido. para que gane el Werder”.

Die Werderaner, como se le conoce al club, tendrá su partido ante el Mainz por la fecha 3 de la Bundesliga este sábado, sin embargo, el delantero de la Selección Colombia no podrá estar en el campo ya que no alcanzó a entrar en la lista de elegibles, pero sí hará presencia en el Weserstadion para conocer a sus compañeros.

“Viví al Werder como rival y me sorprendió la pasión con la que afrontan los partidos. Conozco al Werder desde pequeño y sé qué grandes jugadores han jugado aquí. Aunque los últimos años no han sido fáciles, el club va por buen camino. Estoy feliz de ser parte de eso en la próxima temporada. No puedo esperar para empezar”, fueron las declaraciones de Borré al llegar al equipo.