“Dicen que soy tonto porque debí hacer una terna de amigos”: Petro sobre terna para fiscal

Colombia

Desde la clausura de la versión XXVI del Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro habló sobre la terna para fiscal general, que envió a la Corte Suprema de Justicia, asegurando que es vital que sean personas independientes del gobierno de turno.

“Ahora que presenté una terna de personas que no conozco personalmente, porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial, me dicen que soy un tonto porque debí hacer una terna de amigos muy cercanos, porque ese es el poder, porque el fiscal tiene más poder que el presidente, el poder de quitar la libertad”, comenzó diciendo el mandatario.

De hecho, Petro cuestionó también que “¿a quién podría yo hacer apresar si el fiscal es amigo mío?... Podrían ustedes hacer varias conjeturas, pero llegaríamos a una conclusión: la justicia dejaría de ser justicia, se convertiría en venganza y en un instrumento de selección política”.

El mandatario, sin embargo, no se refirió a la posibilidad, según ha trascendido, de cambiar a una integrante de la terna, que está compuesta por las abogadas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Esta última, según las versiones que el presidente no ha negado, sería a quien apartaría de la lista por su cercanía con el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. “Ya veremos”, ha sido la única respuesta de Petro a esta posiblidad, declaración que dio hace una semana.

De otra parte, volviendo a su intervención en la clausura del Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, el presidente habló sobre su propuesta de ‘Acuerdo Nacional’, y advirtió que este podría romperse si algunos actores de la sociedad ‘siguen empeñados’ en que Colombia sea desigual.