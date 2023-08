Petro acusó al grupo Argos de promover despojos de tierras en los Montes de María

Cartagena

Fuertes críticas al grupo Argos lanzó el presidente Gustavo Petro durante un evento en El Salado- Bolívar, donde organizaciones campesinas recibieron sus títulos para producir cultivos formalmente en los territorios.

Para el jefe de Gobierno, la organización empresarial antioqueña promovió despojos de tierras en los Montes de María, y generó que decenas de familias nativas debieran salir por causas de la violencia y las intimidaciones.

“Indudablemente es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, sino por el enorme acumulado de codicias. Por ejemplo en una empresa como Argos, se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado”, indicó Petro.

Además agregó que actualmente este grupo tiene en su contra más de 20 sentencias judiciales emitidas por jueces de restitución, que lo obligan a devolver predios.