Un represamiento de migrantes puede representar hambre para ellos: alcalde de Necoclí

Antioquia

Continúa la incertidumbre de las autoridades antioqueñas y chocoanas por la decisión que pueda tomar el vecino país de Panamá por el posible cierre de la frontera lo que impediría el paso de migrantes hacia Centroamérica generando un gran represamiento de esta población en el Urabá, pero especialmente a Necoclí que es desde donde se embarcan hacia Capurganá.

El alcalde de Necoclí Jorge Tobón expresó una gran preocupación por ese posible cierre lo que para él generaría mayores problemas de los que ya tiene la esa población como la mendicidad y la imposibilidad de prestarle atención en salud, además, porque hay demasiados niños intentando llegar a Panamá.

“Pero es muy preocupante y creo que no habría precedentes para nosotros, es que hoy están llegando muchos inmigrantes aproximadamente entre 1.500 y 2.000 migrantes diarios y esta es una migración sin plata, no tienen recursos. Si esto llega a ocurrir Dios no lo quiera ese represamiento aquí va a significar hambre para esta población. De hecho, hoy sin represamiento ya estamos viendo muchos migrantes en estado de mendicidad pidiéndolo en restaurantes, pidiendo en la calle”.

El mandatario también llamó la atención de las autoridades departamentales y nacionales para que visiten el lugar y evidencien directamente la problemática que ya se vive y que podría aumentar con el inminente cierre de la frontera, sumado al de la inseguridad.

“No tenemos recursos ni siquiera para atender a la población local, al hospital le estamos debiendo casi mil millones de pesos en atención, solamente al migrante recurso que fuera un compromiso del gobierno nacional anterior y no se ha cumplido entonces, necesitamos actuar ya”.

El alcalde insiste en que la situación económica del municipio es precaria y no tendría ni siquiera con que suplir de alimentos a los migrantes que queden represados. Y recalca que, aunque no es la primera vez que cierran la frontera, en esta ocasión se convertiría en una problemática sin precedentes por la cantidad de extranjeros que están llegando a Necoclí diariamente.