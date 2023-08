EPM recalcó que la póliza todo riesgo pagó lo que se había pactado

Medellín

EPM cumplió la orden de un juez que le indicaba a la compañía de servicios públicos de Medellín hacer público el contrato de la póliza todo riesgo que había firmado con la aseguradora Mapfre. Solicitud que había hecho hace varios meses el Concejal Daniel Duque, quien es actual candidato a la alcaldía de Medellín.

La empresa enfocó su defensa en que no había hecho pública la información de la póliza contratada porque existía una cláusula que le prohibía a las partes involucradas hacerlo y enfatiza en que no pretendían ocultar ninguna información.

“La razón por la cual nosotros no lo entregamos, repito, es que no podíamos porque había una cláusula. Yo viendo le la cara a los periodistas creo que va a quedar muy aburrido quien lo pidió, porque en realidad el acuerdo para nosotros hubiera sido lo mejor mostrarlo desde el día uno, porque no dice absolutamente nada que queramos ocultar, por el contrario, muestra una debida diligencia por parte de EPM”, dijo Jorge Andrés Carrillo gerente de EPM.

El mensaje no solo fue para el hoy aspirante, sino que también indicó que los anteriores contratistas también estuvieron detrás de ese documento, según el gerente Carrillo para usarlo como argumento en su favor.

Un represamiento de migrantes puede representar hambre para ellos: alcalde de Necoclí

Pescadores protestan en Valle de Toledo contra Hidroituango por presuntos incumplimos

“Los más afanados para conseguir este acuerdo eran el grupo de contratistas que estaban afectados por el fallo. Ellos nos lo pedían de manera recurrente porque era en su momento una carta de salvación muy importante y frente a eso si teníamos la obligación d protegerlo”.

El señor Carrillo de nuevo recalcó que la póliza pretendía, además, no exponer públicamente al asegurador Mapfre y reconoce que no previno lo que se podría presentar sobre las especulaciones con el contrato de la póliza.

“Yo estuve sentado con Mapfre en la mesa y yo entendía la relevancia para Mapfre, porque no se si ustedes recuerdan, que ellos y creo que de manera justa estuvieron incómodos con el nivel de exposición mediática que les tocó. Porque de un momento a otro terminó siendo el responsable de unas malas decisiones y así fue como se vendió en prensa nacional e internacional”.

Finalmente, el gerente de EPM explicó por qué recibieron los casi mil millones de dólares como indemnización y no los más de 3 mil millones. Indica que los 3 mil millones era el monto por un daño total y general en el proyecto hidroeléctrico y que lo pactado con Mapfre fue lo estipulado por los diferentes asesores por el daño parcial que sufrió la obra.