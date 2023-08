EN VIVO Superluna azul HOY 30 de agosto desde Colombia: Video en directo

Los ciudadanos del mundo están a la expectativa por la aparición de la Superluna azul, pues se ha detallado que en medio de este fenómeno el satélite natural de la Tierra se verá hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante.

De acuerdo a la doctora en Física y experta, Mar Gómez, este fenómeno no se presentará hasta dentro de unos años. “La próxima luna llena tendrá lugar esta noche 30 de agosto de 2023. Pero no será una luna llena usual. Esta próxima madrugada tendrá lugar una Superluna azul que no volverá a producirse hasta dentro de varios años.”

Este fenómeno es único, por lo que científicos y ciudadanos han estado a la espera de poder observarlo. La importancia de verlo radica en que se ha previsto que el siguiente evento de este tipo se presentará hasta el 2037. “Tras esta Superluna Azul de agosto, no veremos otra igual hasta 2037.”

De hecho, la doctora en Física y experta aclaró que la Luna se deja ver de esta manera aproximadamente cada dos o tres años.

Cada año se suelen presentar entre 12 y 13 lunas llenas, esto dependiendo de la fecha en la que se presenten, pues este cuerpo celeste se deja ver de esta forma cada 28 días. Por lo tanto, hay años como este 2023 en el que la Luna se ve 13 veces en su fase Llena. Es justo por esto que este mes de agosto la Luna Llena se vio el 1 de agosto y este 30 del mismo mes.

Las lunas llenas que quedan por ver este año son Luna de la Cosecha en septiembre, Luna del Cazador en octubre, Luna del Castor en noviembre y Luna Fría en diciembre.

¿Por qué se llama Superluna azul?

Este acontecimiento es nombrado como Luna Azul debido a que ocurre luego del que se presentó el pasado 1 de agosto. Pero, además, también se le conoce así desde 1946, pues para ese momento se presentó la definición dada por la revista Sky & Telescope.

A su vez, según Gómez, este acontecimiento ha sido descrito desde hace siglos por el ser humano. “Existe una definición más antigua de Luna azul que se remonta al menos al siglo XVI. En ese momento se llamaba Luna Azul a la tercera luna llena en una temporada astronómica que tiene 4 lunas. Según esto, la luna llena en agosto de 2024 será la Luna Azul y esta sería una Luna Llena”

Pese a que este fenómeno natural es llamado como Superluna Azul, el cuerpo celeste no se verá de ese color.

¿Por qué se presenta la Superluna Azul?

Las superlunas se presentan justo cuando la Luna, en medio de su rotación y traslación, logra ubicarse en el punto más cercano a la Tierra. Es por esto que desde la Tierra la Luna se ve hasta en un 14 % más grande y un 30 % más brillante.

La doctora en física explicó que esta cercanía de la Luna con la Tierra se da cada mes. “La órbita de la Luna de la Tierra es elíptica por lo que cada mes alcanza el punto más cercano, que es el perigeo y el punto más lejano conocido como el apogeo”.

“Las lunas que se encuentran dentro del 90 % del perigeo en un mes concreto se llaman Superlunas. En este caso la luna estará a 357.344 km de distancia. Comparativamente, la distancia media entre la Tierra y la Luna es de 386.242 km”, agregó.