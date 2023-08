Play/Pause El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2023 45:11 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia y a los jugadores veteranos que se deben llamar. César dijo: “Yo llamo a James y llamo a Falcao por las razones que ya he dado, pero la verdad es que ninguno en mi caso sería titular. Cardona quizás sirva para algunos partidos de las Eliminatorias”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo no llamo a Falcao, casi no ha jugado, solo llamo a James, pero no de titular. No creo que sea titular en el partido ante Venezuela”.

