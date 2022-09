Alfredo Arias: "No estamos en el nivel que yo aspiro"

El entrenador de Independiente Santa Fe, Alfredo Arias, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo, destacando los aspectos a mejorar en cuanto al juego, así como el trabajo en las formativas y su conocimiento previo de las carencias que iba a tener en la plantilla.

"Hay equipos que uno puede ir y esperar para lograr lo que quiere y se pone como prioridad lo que quiere, hay equipos que uno tiene que llegar y también ganar. Todavía no estamos en el nivel que yo aspiro", resaltó sobre el presente del equipo.

Le puede interesar:

"Nosotros hace tres o cuatro fechas habíamos logrado consolidar y veníamos bien, repitiendo los once, doce, trece que jugaron todos los partidos. Los jugadores no tienen las mismas características, tienen diferentes características y se amoldan, en los últimos partidos tuvimos que echar mano a formativas y han respondido bien", agregó al respecto.

"Uno como técnico nunca está conforme. He tratado de no olvidarme que fui jugador de fútbol y que yo me equivocaba porque cuando nos ponemos el traje de técnico nos olvidábamos que nosotros también erramos. Uno como técnico siempre está inconforme pero no es así no más. Estoy conforme con el grupo, es un equipo que hace dos semestre nos clasifica en los ocho, y que aparte de jugar bien, tenemos que ganar y a veces hay que ganar o ganar", manifestó sobre los problemas que ha tenido en cuanto a los lesionados.

Finalmente, destacó el trabajo hecho por David González en el Independiente Medellín, portero al cual dirigió en su paso por el Deportivo Cali.

"Estoy feliz con que le esté yendo bien a David González porque ya me lo querían sacar. Le dije siempre que iba a ser un buen técnico, que tiene la madera y es muy buena gente, juega como quiere casi siempre y estoy admirado de lo bien que le va. Nos enfrentamos y nos ganó".