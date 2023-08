Willer Ditta comparó a Junior con un grande del fútbol Mexicano: Las razones

Willer Ditta, exjugador del Junior de Barranquilla y actual jugador del conjunto mexicano Cruz Azul, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol en Caracol Radio. El central de 25 años habló sobre su llegada al fútbol mexicano, lo difícil que es triunfar en el conjunto ‘Tiburón’ y un posible llamado a la Selección.

Ditta aseguró que su adaptación a Cruz Azul ha sido fácil, gracias al trabajo hecho en Argentina y al apoyo de sus compañeros: “El trabajo y lo que venía haciendo en Argentina fue muy importante también. Al llegar a México, a pesar de todas las adversidades por todo el tema administrativo que se dio a la llegada, pude ponerme a disposición del cuerpo técnico lo más pronto posible. Las ganas de trabajar y salir adelante, además de la adaptación. Mis compañeros siempre me han ayudado a que sea lo más rápido posible”.

Sobre el Junior de Barranquilla, el colombiano afirmó que deben de encontrar nuevamente la armonía entre los jugadores, cuerpo técnico e hinchada para sacar adelante esta situación: “creo que han sido cosas difíciles. Se ha contrariado mucho la hinchada con el equipo, se han manejado cosas que no han estado a favor, pero creo que, si se crea esa armonía y ese buen ambiente que tuvimos en algún momento en 2018/19, donde éramos un grupo hermoso y había una energía muy linda. Creo que, si logran crear esa sintonía nuevamente, lo van a sacar adelante”.

La situación del Junior

Sin duda venían en una situación difícil y me alegra que estén saliendo de esta situación por lo que es Junior, por lo que genera y la hinchada. Me alegra por mis compañeros y Arturo, que estoy seguro no venían pasando por un buen momento y ojalá, el conseguir resultados les sirva como envión anímico para el resto del torneo.

Posible llamado a la Selección

Creo que reconociendo los grandes defensores que hay en la selección, la competencia es muy fuerte por la característica de jugadores que tenemos en esa posición. En mi pensamiento siempre está trabajándome bien y hacer las cosas bien en el club para poder tener la posibilidad. Además de tener la opción de pelear un puesto y estar a la altura si algún día se me llega a dar la oportunidad.

Similitudes entre Junior y Cruz Azul

Es similar por todo lo que mueve el equipo. En Colombia, Junior siempre está en el ojo de la prensa y siempre genera algo de qué hablar. Cruz Azul aquí en México se asemeja en eso. Hace mucho tiempo estoy disfrutando de esto e intento hacerlo siempre.

¿Llegará Santos Borré a Cruz Azul?

La verdad, te mentiría si te digo que he escuchado algo aquí adentro. He visto los rumores en redes sociales, pero sabemos de las cualidades de Borré. Solamente está en él, y en sus aspiraciones, lo que quiere en esto momento para su carrera y evidentemente si llegara, sería un gran refuerzo para nosotros.

Partido vs Messi

Me da rabia porque no pude estar. Dios lo quiso así y no se pudo dar. Creo que Cruz Azul hizo un gran partido, pero después entró Messi y hay una falta y ante esa situación no se puede hacer nada. Es un mago. Hay que seguir trabajando y ahora estamos pensando en el torneo para seguir creciendo y mejorando para poder levantar y estar en lo más alto de la tabla.

