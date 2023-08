WhatsApp comienza a permitir el envío de videos en calidad HD para iOS y Android

WhatsApp / Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La plataforma de mensajería instantánea lanzó una opción para enviar fotografías en calidad HD, con la que los usuarios podrán escoger compartir las imágenes con mayor resolución, manteniendo además la protección del cifrado de extremo a extremo.

De igual manera, la app propiedad de Meta también detalló que implementaría una opción para enviar videos en alta definición que “llegaría pronto”.

Ahora, ha comenzado a lanzar esta función que, al igual que con el envío de imágenes de alta resolución, se muestra en un icono situado en la parte superior de la pantalla al enviar el video, tal y como ha podido comprobar en los últimos días en su interfaz.

¿Cómo funciona?

Pulsando en dicho icono de HD, WhatsApp permitirá al usuarios escoger entre el envío con la calidad estándar, que comprime el video a una resolución de 476 x 848, o la calidad HD que lo envía con una resolución de 718 x 1.280.

Tal y como explica la plataforma, la calidad HD es “más clara”, sin embargo, la opción de la calidad estándar envía el video con menor resolución, por lo que ocupa menos espacio de almacenamiento y se envía más rápido. Por ello, el usuario podrá escoger entre ambas opciones, según lo requiera.

No obstante, cabe destacar que aunque se escoja la opción de envío con calidad HD no significa que el video se vaya a compartir en su calidad original, si no que WhatsApp continúa comprimiendo el archivo --aunque menos que con la calidad estándar-.

La función para enviar videos en HD se lanzó con las últimas actualizaciones de WhatsApp para Android e iOS, disponibles en Google Play y en App Store respectivamente, por lo que se irá implementando para todos los usuarios gradualmente.

¿Cómo se podrá identificar?

Según detalló Meta, la opción tendrá una forma circular para distinguirlos de los videos normales. Lo que la diferencia de un video corriente, será un video mensaje que se graba y envía en tiempo real. Ahora bien, cuando el destinatario reciba el mensaje de video, podrá darse darse cuenta que se acaba de grabar y lo sentirá más oportuno.

Paso a paso

Los usuarios de WhatsApp pueden utilizar los mensajes de voz para enviar notas de audio en el momento y expresarse con ellas mejor que si lo hacen por escrito en el chat, pero ahora será posible enviar mensajes de video instantáneos.

Los video mensajes tienen la particularidad de que permiten compartir momentos, al incorporar la imagen del contexto que rodea al usuario a su mensaje de voz, y hacerlo, además, de una forma rápida.

El proceso para realizar un video mensaje es muy parecido al de grabar una nota de voz y, de hecho, comparten en mismo botón en el chat en el que se quiera compartir. Este botón, que inicialmente muestra el icono de un micrófono, revela una cámara si se mantiene pulsados varios segundos.

Al cambiar al otro icono, con la cámara, hay que volver a pulsar este elemento para realizar la grabación, que comenzará cuando termine una cuenta atrás desde tres. Permite hacer un video de hasta 60 segundos que se enviará automáticamente en el chat.

Esta función utiliza la cámara trasera del ‘smartphone’, pero permite grabar en modo manos libres si, al iniciar la grabación, se desliza el icono hacia arriba.