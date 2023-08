Lucas González sobre remontada del Junior al América: “Regalamos tres penaltis”

Lucas González continúa dando tumbos en su proceso al frente del América de Cali. El técnico bogotano sufrió una dura remontada este jueves en su visita al Junior de Barranquilla, juego en el que llegó a estar 0-3 en el marcador y terminó perdiendo 4-3. El estratega calificó el partido como un encuentro “muy extraño” y lamentó los tres penaltis que les sancionaron.

“Fue un partido muy extraño. Tenemos que verlo bien para intentar explicarlo desde el punto de vista futbolístico, pero a nivel emocional es raro. Hicimos un muy buen primer tiempo, luego, cuando nos hacen el penalti, se siente que estás arriba, pero también que ellos están muy cerca. Es increíble que nos hayan pitado cinco penaltis en los últimos cinco partidos. Por ahí pasa la diferencia en los resultados de ambos partidos”, reflexionó el estratega.

Y añadió: “ellos estaban muy cómodos con balón, sus centrales estaban muy cómodos, intentamos cambiar para tener un central para presionar y con tres centrales protegeríamos mejor el área. No lo hicimos bien y por eso el resultado”.

De los penaltis, insistió: “Regalamos tres penaltis, eso no puede pasar. Y justo hoy, particularmente, no puede pasar. Me siento molesto. Hemos regalado cinco penaltis en los dos últimos partidos. Nos ponemos 0-3 con un equipo que tiene la nómina mas costosa de Colombia y por eso yo estaba tan molesto cuando nos marcan el primer penalti. Cuando el equipo se encuentra ganando es normal tener la sensación de irse un poco mas atrás, es lo mas normal en un futbolista y nos encontramos con dos penaltis mas. Cuando llegamos a la segunda parte, yo no me sentía cómodo porque podía sentir lo que eventualkmente pasó”.

Finalmente, destacó del Junior: “es un equipo que se ha reforzado muy bien, con jugadores de calidad, por eso yo estaba molesto cuando ellos marcan el primer gol que llega de un balón que nosotros teníamos controlado y lo terminamos regalando, y ahí se termina la primera parte. Sabíamos que Junior iba a buscar el partido y cuando ellos hacen los cambios nosotros intentamos hacer otros cambios para contrarrestarlo y ellos se encuentran con otro penalti. No fuimos capaces de defender esa ventaja que teníamos”.

América figura en la casilla 16 de la tabla de posiciones con 5 puntos, producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas. Mientras que en la Copa Colombia fue eliminado en los octavos de final a manos de Nacional. El próximo domingo estará recibiendo a Santa Fe en la octava fecha del campeonato.