Requisitos para sacar la visa por primera vez: lo que debe y no debe hacer

Para poder visitar Estados Unidos es necesario portar dos documentos para que lo dejen ingresar, el primero es el pasaporte colombiano y el segundo es la visa americana. Si planea hacer un viaje de turismo, de negocios o de otra índole, debe empezar un proceso con la Embajada Americana para obtener el visado.

Cuanto antes empiece el proceso, mejor, ya que debido a la cantidad de personas solicitando el documento, las citas con la embajada están tardando en ser asignadas. Para que ahorre tiempo en la búsqueda de información de la documentación o los pasos que debe hacer para sacar la visa, a continuación, le mostramos el paso a paso para que vaya adelantando la gestión.

¿Qué se necesita para sacar la visa?

Estos son los 6 pasos que debe seguir para poder sacar la visa americana:

1. Antes de empezar el proceso de solicitud de visado es necesario tener el pasaporte vigente, por eso, si aún no lo tiene, encárguese primero de esa gestión.

2. Es aconsejable tener una estabilidad económica. La Embajada de Estados Unidos le exigirá solvencia económica, no solo para realizar el viaje, sino en su vida en Colombia.

3. Habiendo evaluado los dos anteriores pasos, deberá diligenciar el formulario DS-160, en el cual le piden información básica sobre usted. Estos datos son evaluados por las autoridades del país antes de realizarle la entrevista.

4. Una vez diligenciado el formulario, deberá pagar la solicitud de la visa. El precio para la visa de no inmigrante está en $160 dólares, es decir, $660.000 pesos colombianos.

5. Luego deberá solicitar la cita con la Embajada. Este paso es el punto fundamental con el cual los funcionarios tomarán la decisión de aprobar o no la visa.

6. Tenga en cuenta que el día de la cita tendrá que llevar con usted el formulario DS-160 y el pasaporte. De ser posible, lleve respaldos bancarios y reservas de hotel para poder sustentar su motivo de viaje. Muy importante llegar a tiempo, y responder con total honestidad cada pregunta.

No olvide que es necesario tener una foto suya con ciertas especificaciones, si no la tiene como se requiere podría hacer que el proceso se demore aún más.

¿Cómo sacar la visa para un menor de edad?

Para los niños tiene que hacer básicamente los mismos pasos que para los adultos. La única diferencia es que debe tener los siguientes papeles para hacer la solicitud:

· Una foto reciente a color de 5x5. No puede ser formato digital.

· Último pasaporte del menor. Si ha tenido varios, debe adjuntar fotografías de las diferentes edades del niño para demostrar que si es la misma persona.

· Original y copia del certificado de nacimiento del menor.

Una vez tenga la cita para la entrevista, es importante tener en cuenta que los menores de 14 años no tienen que asistir a la Embajada, pero los padres sí deben ir en representación. Si alguno de los dos no está, el progenitor ausente debe diligenciar el formato DS-3053, firmado y notariado con una fecha no mayor a 90 días. Además, se debe adjuntar la copia del documento de identidad.

Para aquellos menores de edad que estén entre los 14 y 17 años, estos sí deben ir en compañía de sus padres. En el escenario donde ninguno de los dos no pueda asistir, los padres ausentes deben hacer una carta en inglés, firmada y notariada, que autorice al acompañante representar ambas partes.

Dentro de la autorización debe ir el nombre de la persona autorizada como la acompañante del menor. También el nombre de ambos padres y una copia de la cédula de cada uno.

En caso de que alguno de los padres haya fallecido, es necesario presentar la copia del registro de defunción. O, si solo uno de los progenitores tiene la custodia, se debe presentar copia de la orden de la Corte.

¿Qué no hacer en el proceso de solicitud de la visa?

A muchas personas les rechazan la solicitud por varios factores, aunque a veces no es tan evidente por qué puede pasar esto. Sin embargo, tenga en cuenta que, si al momento de realizar la solicitud del visado, sea cual sea el tipo de visa, hay un proceso poco sólido; es probable que no le den la autorización de entrada a Estados Unidos.

Por ejemplo, si va a solicitar la visa de no inmigrante, es decir, para estar temporalmente en el país, no puede ir sin evidencia de su regreso. Además de esto, si le faltan documentos y soportes, la probabilidad de su aprobación es menor.

Por último, no debe mentir en la solicitud. Tenga presente que los funcionarios de la Embajada estudian todos los casos rigurosamente, y que tienen en cuenta cada palabra y detalle que les provea.