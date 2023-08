Niña de seis años habría sido abusada sexualmente en el Colegio Castilla en Kennedy

Bogotá D.C.

Este miércoles 23 de agosto al menos 30 padres de familia protestaron en el Colegio Castilla en la localidad de Kennedy, exigiendo respuestas por un presunto caso de abuso sexual contra una niña de primaría.

En diálogo con Caracol Radio, la madre de la menor explicó que su hija empezó a tener comportamientos extraños y fue hasta el fin de semana que decidió contar lo sucedido.

“Estábamos de paseo el fin de semana y la niña se me hizo popo en la piscina. Yo me fui a cambiarla y me di cuenta de lo sucedido. Ella me dijo que el jueves (10 de agosto) un niño la tocó en el baño y me contó todo lo que me hizo” explicó la madre.

Dice la madre, que la institución educativa tuvo conocimiento del caso el lunes 14 de agosto, sin embargo, no han hecho nada.

“Estoy pidiendo que se revisen las cámaras de seguridad. Da la casualidad que las únicas dos cámaras que podrían identificar al agresor están dañadas. Es muy grave lo que está pasando porque no es el primer caso que se registra en este colegio” indicó la madre de familia.

La víctima tiene 6 años de edad y pertenece a uno de los cursos de primaria de esa institución.

Caracol Radio consultó con la Secretaría de Educación y aseguran que conocieron el caso en la noche del 22 de agosto y desde ahí se iniciaron las investigaciones.